Nieuwenhovespurters vieren jubileum met 36ste Flanders Field Classic: “We hopen ons record te breken”

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni kunnen alle fietsliefhebbers deelnemen aan de 36ste editie van de Flanders Field Classic. Van een gezinsfietstocht tot een stevig parcours met steile hellingen: wielertoeristenclub De Nieuwenhovespurters voorziet komend weekend voor elk wat wils. Het wordt bovendien ook een feesteditie, de club viert dit jaar namelijk zijn veertigste verjaardag.

De start- en aankomst bevinden zich aan het OCN in de Kerkhofstraat in Nieuwenhove. De traditionele plaats van afspraak op het terrein van Racing Waregem is wegens werken niet toegankelijk.

Bij het uitstippelen van de parcours werd aan iedereen gedacht. Zo worden er een gezinsfietstocht van 25 kilometer en golvende routes van 50 en 80 kilometer voorzien. De geroutineerde wielertoerist krijgt twee mooie tochten voorgeschoteld. Zowel die van 110 als die van 140 kilometer bevat enkele stevige kuitenbijters.

“Op zaterdag kan er aan het OCN gestart worden vanaf 7 uur tot 14 uur. De start van de 110 kilometer sluit om 11 uur, die van 140 kilometer al om 10 uur”, vertelt bestuurslid Joseph Himpe. Op zondagvoormiddag kunnen deelnemers vertrekken tussen 7 en 10 uur, op de tweede dag van Flanders Field Classic is de tocht van 140 kilometer wel niet beschikbaar. “De prijzen variëren afhankelijk van de route tussen 2 en 8 euro, met of zonder boterham na de sportprestatie.”

De Nieuwenhovespurters vieren dit jaar hun 40ste verjaardag. Een uniek jubileum voor de wielertoeristenclub die maar liefst 160 leden telt. “Het is een fantastisch zicht als we op onze wekelijkse fietstocht vertrekken. Ik krijg kippenvel als ik de verschillende groepen heren en dames samen zie uitrijden”, zegt Himpe. Om hun verjaardag te vieren, trekken ze op tweedaagse naar Sint-Niklaas.

Deelnemersrecord

De club zag in 1983 het levenslicht door de lokale fietsenmaker Marc Timmerman, Kurt Van Autryve en André Vandevelde, en had toen 23 leden in de rangen. Veertig jaar later zijn De Nieuwenhovespurters uitgegroeid tot een grote sportieve familie. Jaarlijks organiseren de wielervrienden een openingsrally en VTT (mountainbiketocht), en uiteraard de bekende Flanders Field Classic.

De eigen leden genieten naast een nieuwjaarsreceptie en souper op het einde van het seizoen, jaarlijks ook van een weekenduitstap en verrassingsrit. En tijdens de regelmatigheidsrit worden de kampioenen aangeduid.

In 2013, tijdens het dertigjarig jubileum, namen er maar liefst 2.021 fietsers deel aan de Flanders Field Classic. De leden hopen dat record dit jaar te breken.