Nieuwe zwarte outfits voor supporters van renners Alec en René

Nee, de supportersclub van wielrenner Alec Segaert uit café De Kluisberg in Lendelede heeft geen zwarte boekhouding. “We hebben wel gloednieuwe zwarte polo’s voor onze supporters”, zeggen oppersupporters Sofie Bruneel en Frank Segaert. “We hebben ook een nieuwe banner en een nieuwe kampioen, René Messely.”

“Er waren 3 jaar terug al heel wat supporters uit de regio van Lendelede die Alec regelmatig gingen aanmoedigen in zijn koersen”, zegt Sofie. “Maar een supportersclub was er nog niet. Onder impuls van een aantal supporters en op aandringen van mijn pa Rudy kwam die er wel in 2020. In het eerste jaar waren er 151 leden, het tweede jaar 248 en voor dit jaar zijn we de kaap van 200 al voorbij. Sinds dit jaar is onze supportersclub een vzw waar je voor amper 5 euro een jaar lid bent. Iedereen kan zich inschrijven in café De Kluisberg. En als Alec wint, geef ik hier in ‘t café zelfs een gratis pintje. En we weten allemaal dat onze Lendeleedse topcoureur meer dan één keer zal winnen”, gaat ze verder. “Met nieuweling René Messely hebben we er nog een goede renner bij”, zegt Frank Segaert. “Zondag 30 april werd hij derde op het Belgisch Kampioenschap tijdrijden bij de eerstejaars nieuwelingen in Waregem. “Doordat Alec dit jaar meer in het buitenland koerst, gaan heel wat supporters van Alec nu kijken naar de wedstrijden van René.”

Zichtbaar op parcours

De nieuwe polo’s hebben een zwarte kleur met daarop in gouden letters de naam van Alec. “Zo kan Alec ons gemakkelijk zien staan tijdens de koers. We volgen alle wedstrijden van Alec en gaan af en toe ter plaatse de koers volgen. Vorig jaar waren we met heel wat supporters in Luik voor Luik-Bastenaken-Luik. De verplaatsingen doen we meestal met eigen wagens. De nieuwe polo’s passen perfect bij de intussen alom gekende Alec koerspetjes”, vervolgt Frank. “Iedereen die wil kan er voor 25 euro een kopen aan de toog bij Sofie in De Kluisberg. Zo zullen we in de toekomst nog meer zichtbaar en herkenbaar zijn op de wedstrijden van Alec.”

“We waren zondag 7 mei een eerste keer aanwezig in de nieuwe outfits tijdens de belofteversie van Parijs-Roubaix. Loïc, broer en trainer van Alec die werkt voor Lotto Dstny, had een plan opgemaakt waarbij de ploeg en de supporters er samen voor zorgden dat er op elke strook iemand stond met wielen voor het geval Alec of een van zijn ploegmaats lekt reed. We moedigden Alec de laatste honderden meters aan. Parijs-Roubaix U23 was één van de grote doelen van Alec dit seizoen. Na zijn tweede plaats bij de junioren in 2021 hoopte hij opnieuw mee te doen voor het podium. Na de wedstrijd praatten we na in de Kluisberg over de prestaties van Alec en die van René daags ervoor op het PK nieuwelingen in De Panne.” René eindigde zevende in De Panne en Alec werd twintigste in Parijs-Roubaix U23.

Supportersdorp

“We hebben ook een nieuwe banner, gemaakt op basis van de affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne, waar Alec op handen wordt gedragen door de supporters. Passender kon het niet zijn om aan de gevel van ons supporterslokaal De Kluisberg te hangen”, klinkt het. “We focussen ons ook op het Belgisch kampioenschap voor dames elite en heren elite met contract van zondag 25 juni in Izegem”, aldus Sofie. “We zullen aan een bedrijf in de Ambachtenlaan een supportersdorp neerzetten om onze Alec aanmoedigen”, besluiten Sofie en Frank. (IV)