Nieuwe vzw organiseert Grote Prijs Raf Jonckheere in Westrozebeke

Het traditionele wielerdrieluik in Westrozebeke wordt niet langer door wielerclub De Wellevende Sportvrienden georganiseerd. De organisatie komt in handen van de nieuw opgerichte vzw Westrozebeke Koerst. Het is de ambitie om de Grote Prijs Raf Jonckheere, een wedstrijd voor beroepsrenners en het kroonjuweel van het wielerdrieluik, verder te laten groeien.

“De Grote Prijs Raf Jonckheere is een wedstrijd voor elite met en zonder contract en voor beloften”, vertelt Jimmy Huyghe van vzw Westrozebeke Koerst. “We zijn straks aan de 71ste editie toe. Tot vorig jaar werd de wedstrijd nog ingericht door wielerclub De Wellevende Sportvrienden. Een steuncomité stond het bestuur bij voor de organisatie van de wedstrijd. Dit jaar organiseert de vzw Westrozebeke Koerst voor het eerst. Het bestuur van de vzw telt overwegend mensen uit het steuncomité.”

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit Jimmy Huyghe, Béné Pype, Frank Thevelein, Peter Vanden Brande, Laurens Coupé, Wim Huyghe en Piet Vansteenkiste. “Het vroegere bestuur organiseerde de wedstrijd gedurende 30 à 40 jaar”, weet Piet Vansteenkiste. “De leeftijd begon bij hen wat te wegen. Ze hebben de GP Raf Jonckheere en de andere twee wedstrijden van het drieluik jarenlang in goede banen geleid en dat in dikwijls moeilijke omstandigheden. Toch zijn ze er steeds in geslaagd onze wedstrijd voor beroepsrenners al die jaren te laten doorgaan. De vroegere bestuursleden staan ons overigens nog steeds met raad en daad bij.”

“Bovendien prijken op de erelijst van de wedstrijd een pak klinkende namen”, gaat Jimmy Huyghe verder. “Onder andere Adrie van der Poel, Greg Van Avermaet, Jelle Wallays, Mario Declercq en Sven Vanthourenhout mochten bij ons het zegegebaar maken. Vorig jaar won Jonas Rickaert het pleit. Toen mochten we in de 100 renners verwelkomen.”

Bar Musette

“Voor deze editie is al een 50-tal renners ingeschreven”, pikt Béné Pype in. “Onder andere Minerva, Tarteletto-Isorex en Sport Vlaanderen-Baloise vaardigen een ploeg af. Met het nieuwe bestuur is het eerste doel om de GP Raf Jonckheere verder te laten doorgaan. We willen vooral groeien als evenement en eventueel ook als koers, maar zijn daarvoor gebonden aan de kalender. Met het steuncomité zorgden we eerder al voor een koerscafé op de Zeugeberg. Dat wordt nu verder gezet door wijkcomité Den Appel. Met de vzw zorgen we verder voor een ‘Bar Musette’ aan de aankomst die mits reservatie toegankelijk is voor iedereen en waar tijdens de wedstrijd een hapje en een drankje geserveerd wordt. Verder is er in samenwerking met Unizo een koerscafé in het vroegere Gildhof.”

“Het financieel plaatje voor de wedstrijd rond krijgen, wordt ieder jaar lastig, maar we raken er wel”, meent Piet Vansteenkiste. “We dachten dat er na corona veel sponsors zou afhaken, maar dat is niet het geval. We hebben er zelfs bijgekregen. Het is ook de bedoeling om ons aantal sponsors te verbreden en vragen we de Westrozebekenaars om vrijblijvend een financiële bijdrage te doen ten voordele van onze koers.”