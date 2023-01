Nieuwe Veurnse wielerclub officieel voorgesteld: “Plezier staat eerste seizoen centraal”

In de cafetaria van het Will Tura Sportpark werd Jeugd Cyclingteam Veurne officieel voorgesteld. De kersverse wielerclub wil jongens en meisjes de kans geven om zich te ontwikkelen tot talentvolle veldrijders en wegrenners.

Alle zestien renners van Jeugd Cyclingteam Veurne tekenden present op de ploegvoorstelling. “In totaal waren er ongeveer 70 aanwezigen, met ook burgemeester Peter Roose en meerdere sponsors”, vertelt secretaris Nele Boeve. In het eerste seizoen legt haar echtgenoot en voorzitter Pedro Coutteau de lat bewust nog niet zo hoog. Het belangrijkste doel blijft immers om talent op langere termijn te ontwikkelen. “De nieuwe renners moeten elkaar en de sport eerst leren kennen. Plezier beleven staat centraal, al is een podiumplaatsje wel mooi meegenomen.” JCV gaat ook prat op de familiale sfeer binnen de club. “Fairplay vinden we belangrijk. Ik merkte zondag dat de ouders en de renners zelf al goed samenhangen.”

De wekelijkse cyclocrosstrainingen – afwisselend in Diksmuide en Veurne – lopen stilaan op hun einde. Op 28 januari volgt nog de officiële opening van het vaste crossparcours in Veurne. “Halfweg februari beginnen we op de parking van het sportpark dan met de behendigheid voor de miniemen. De aspiranten zullen dan aan hun opbouwende trainingsritten beginnen. Vanaf het zomeruur zullen we kunnen trainen op het afgesloten parcours in Veurne.”

Jeugd Cyclingteam Veurne telt momenteel vier recreanten, vier miniemen, vier aspiranten en drie nieuwelingen, onder wie zoon Jelle (14). Dochter Axana (18) is als enige belofte en trainster één van de drie meisjes binnen het team. De club heeft nog plaats voor maximaal vier extra renners.

Renners

Recreanten: Lyze Breemeersch (Poperinge), Otto Delva (Adinkerke), Thor Vandenameele (Veurne) en Fabian Vanhoucke (Adinkerke); miniemen: Thybe Breemeersch (Poperinge), Leander Degraeve (Houthulst), Thomma Deman (Veurne) en Luiz Naert (Kortemark); aspiranten: Lennard De Leeuw (Veurne), Ilian Naert (Kortemark), Idse Rosselle (Westende) en Robbert Uzeel (Veurne); nieuwelingen: Jelle Coutteau (Woumen), Louis Demolder (Pervijze) en Eline Descamps (Diksmuide); belofte: Axana Coutteau (Woumen). (AC)

Meer info op www.jeugdcyclingteamveurne.be of via nele@jeugdcyclingteamveurne.be.