Nieuwe uitvalsbasis voor heuvelklassieker

Op zaterdag 18 maart organiseert wielertoeristenclub Wheels in Action Roeselare de heuvelklassieker Jempi Monseré. Het evenement zal niet langer twee dagen duren en er wordt gekozen voor een nieuwe locatie.

“De voorganger van deze Jempi Monseré Heuvelklassieker ontstond in de jaren tachtig”, opent Freddy Van Hove, bestuurslid en wegkapitein bij Wheels in Action. “Sinds 2017 staan we nu onder de nieuwe naam in de wielerkalender van de Vlaamse wielerbond. Het parcours is altijd hetzelfde gebleven, namelijk tussen Roeselare en Heuvelland. Ook nu is het niet anders, alleen vertrekken we nu aan de Expo langs de Diksmuidsesteenweg. De keuze om te veranderen van uitvalsbasis is heel simpel: door de drukte was er extra verkeersdrukte in de Vierwegstraat en nu is dit letterlijk en figuurlijk van de baan, met de grote parking die voorhanden is. Daarnaast hebben we nu ook een indoor fietsenstalling en kleedkamers met douches voor iedereen die zich na afloop wil opfrissen. Sowieso wordt het weer een grote toeloop want onze wedstrijd is terug opgenomen tot de VWB Heroica en aanschouwd als een semi-klassieker. De afstanden zijn in vergelijking met de andere edities niet veranderd. De kleinste afstand is 40 en de grootste 155 kilometer en daartussen is er nog 65, 90, 105 en 135 kilometer. Afhankelijk van de afstand klim je één of twee keer op de Kemmelberg, maar sowieso keert iedereen wie het uitgepijld parcours volgt ook nog Zandvoorde alwaar de laatste bevoorrading is.”

Puike organisatie

“Gezien de editie 2023 maar over één dag meer loopt kunnen we moeilijk inschatten hoeveel wielertoeristen nu effectief zullen starten. Zelf zal ons fantastisch bestuur dit keer niet op de koersfiets zitten want zij staan met enkele medewerkers in voor de puike organisatie. Dat is trouwens dit jaar niet alleen op 18 maart. Op zaterdag 5 augustus is er dan de ‘Woman in action classic’ die dan wel vertrekt vanuit de Vision 21. De opbrengsten van beide wielertoeristenritten gaan naar de clubkas.”

De ongeveer 60 clubleden van Wheels in Action zijn opgesplitst in vier groepen voor hun ritten. Er zijn de mannen A en B en de vrouwen A en B. “Halfweg februari is ons seizoen gestart en dat duurt tot bijna eind oktober. Bijna dagelijks kan je deelnemen aan diverse ritten, in het weekend is dit vooral met de ploegmaats. Afhankelijk van de snelheid wordt je een groep toegewezen.” (SBR)

Wie wil deelnemen aan de Jempi Monseré Heuvelklassieker kan vooraf al inschrijven of informatie inwinnen op wheelsinaction@telenet.be of via de website www.wheelsinaction.be.