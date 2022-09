Nieuwe supporterszone met Koersbus én publicatie boek ‘Koersdorp Ter Vichten’ op 90ste verjaardag Textielprijs

Dinsdag 20 september 2022 staat met stip in de agenda aangeduid bij alle wielerfanaten uit Vichte en de ruime omgeving. Terwijl steeds meer kermiskoersen van het toneel verdwijnen, groeit de kermismicrobe hier verder en is de Textielprijs Vichte tot op heden nog steeds één van de grote ambassadeurs van het kermiscircuit.

Al kort na hun ontstaan worstelen heel wat kermiskoersen met een imagoprobleem en de laatste 25 jaar legden er heel wat organisatoren hun bijltje erbij neer. “Nochtans zijn de kermiskoersen juist de bron van de Vlaamse Wielercultuur”, aldus Penningmeester Koninklijke Sportvereniging Wiel in Wiel VZW Tino Gabriel. “Wie het verleden niet eert is de toekomst niet weert. In Vichte waren ze er als eersten bij om hun jaarlijkse kermissen op te fleuren met wielerwedstrijden.”

jubileumeditie

“Met onze wielervereniging Wiel in Wiel dragen we de titel van ambassadeur met eer”, klinkt het bij het bestuur. “Intussen lonken we naar onze honderdste editie. Hiervoor verwelkomen we de Koersbus aan de aankomstzone in de Oudenaardestraat en bundelde Vichtenaar en koersliefhebber Tino Gabriel koersverhalen in het boek ‘Het Koersdorp Ter Vichten’”.

Koersbus

De bus van museum ‘Koers Roeselare’ brengt de geschiedenis van de kermiskoersen naar de aankomstzone in de Oudenaardenstraat. “Dit zal een levendige nieuwe supporterszone worden, waardoor er nog meer feestvreugde in het dorp zal hangen. De renners passeren er tien keer en er zal een Happy Hour zijn van 15u30 tot 16u30”, klinkt het bij het bestuur van Wiel in Wiel. “Het is een wielermuseum op wielen dat in 2021 als WK-bus gelanceerd werd en in het voorjaar van 2022 een nieuwe invulling kreeg als koersbus die een ode brengt aan de kermiskoers, want dat is niet te miskennen als cultureel erfgoed.”

Koersdorp Ter Vichten

Met het boek ‘Koersdorp Ter Vichten’ wil deze publicatie een ode brengen aan de roots van het wielrennen in Vlaanderen en ook aan het leven in de Textielgemeente. Auteur Tino Gabriel vertelt een chronologisch verhaal dat start bij de eerste textielnijveraars die zich in het dorp komen vestigen en er hun activiteiten ontplooien. “Sociaal voelend willen ze hun werklieden vertier aanbieden en koers is hierbij het medium bij uitstek”, aldus Gabriel.

“Een traditie die al meer dan 125 jaar bestaat. Op de kaftfoto is Flandrien Briek Schotte te zien die onder grote belangstelling over de kasseien dondert van de Beukenhofstraat (vroeger Statie- of Stationsstraat). Hierbij pakt hij de overwinning in de Ommegangsprijs Vichte van 1954. Dit en veel meer verhalen werden gebundeld.”

De vormgeving van het boek werd gedaan door Willy Vandeleene met meer dan driehonderdvijftig foto’s die de volkse koersverhalen tot leven doen komen in combinatie met korte anekdotes uit het dorp. Wiel in Wiel VZW.nam de uitgave ervan ter harte die in het najaar ter beschikking zal zijn.

Een lijntje geschiedenis

“Dit boek kreeg een ambitieuze titel”, vervolgt Tino Gabriel. “Het is moeilijk te bewijzen, maar we kunnen er best van uitgaan dat er geen enkel dorp in de wereld bestaat waar er zoveel koerskilometers per inwoner zijn verreden. De fiets was nog maar amper een koopbaar goed geworden op het einde van de negentiende eeuw of in Vichte organiseerden ze er al wedstrijden mee. Vanaf 1925, met het ontstaan van de wielerclub ‘Wiel in Wiel’, krijgen we nu al bijna honderd jaar op rij telkens meerdere koersen gepresenteerd voor zowel de jeugd, de amateurs als de elite. Dit in een dorp dat evolueerde van amper 1500 naar een dikke 4500 inwoners in dezelfde periode.”

“Op bijna alle foto’s in het boek valt er één ding geweldig op. Zowel in de beginjaren als op de hedendaagse foto’s zien we steeds een massa volk opdagen als de koers passeert. Geen sport lokaal zo populair als het wielrennen. Nieuwsgierig van waar deze microbe vandaan komt, vormt dit boek een chronologisch verhaal met elk jaar wel iets boeiends. Een kroniek van de kleine – minder bekende renners – tot de grote vedetten, van roem naar verdriet, van geluk tot tegenslag.”

De Textielprijs Vichte kan geen adelbrieven voorleggen. Het is niet de oudste koers van de provincie of de oudste kermiskoers van het land. Ook zijn er niet enkel topcoureurs te vinden op de erelijst, noch het strafste deelnemersveld en het groeide ook niet uit tot een ‘klassieker’. De organisatoren hebben er steeds bewust voor gekozen het statuut van kermiskoers te behouden. Een label die als ‘geuzennaam’ door het bestuur fier wordt gedragen.

Koers rond de kerktoren

Al meer dan honderd jaar maakt het wielrennen in Vichte een belangrijk deel uit van het bloeiend en rijkgevuld verenigingsleven. “Nog steeds vinden we Jan met de pet met de lokale notabelen samen aan de toog, kijkend naar de pedaleurs die het dorp voorbij fietsen”, vervolgt Tino.

“De grote opkomst van supporters wakkert het enthousiasme aan om nog lang door te gaan. We duimen dat de grote wielerorganisaties als het UCI en de Belgische wielerbond blijven inzien dat de sport de koersen rond de kerktoren nodig heeft. Het is aan de nadar in het dorp, kijkend naar de koers, dat bij de kinderen de vonk overslaat, ze toelaat de sport zelf te bedrijven in de lokale jeugdkoersen, om dan later bij succes te fonkelen als flandrien.”

“Het blijft bang afwachten of World Tour-renners in de toekomst mogen blijven deelnemen aan de kermiskoersen. De internationale wielerkalender wordt heel druk, samen met de eraan verbonden financiële belangen.”

Met boek bewijst Tino Gabriel alvast dat het wielrennen groot is geworden met de lokale organisaties, draaiend op tal van vrijwilligers die er met passie heel veel tijd aan spenderen. “Dat om de wielersport en traditie in ere te houden”, besluit Tino Gabriel. “De koers is van ons!”

Info

Het boek telt 276 bladzijden en is voorzien van een gekartonneerde omslag. Het zal te koop aangeboden worden in enkele voorverkooppunten (onder meer Immo Van Parijs – Vichteplaats) en dit vanaf 1 december 2022.

Wie graag nu reeds een boek wenst te reserveren (voorinschrijving tot 30 september 2022) kan dit via www.textielprijsvichte.be/boek). In de koersbus aan de aankomstzone zal er een inkijkexemplaar liggen.