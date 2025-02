“Niet te lang, niet te snel, maar heel blij mee”: Sep Vanmarcke (36) mag weer fietsen na hartproblemen

Goed nieuws voor ex-profwielrenner Sep Vanmarcke: hij heeft van de dokters toelating gekregen om opnieuw te sporten na zijn hartproblemen. “Ik ga er vooral van genieten”, straalt hij op Instagram.

Een stralende Sep Vanmarcke (36) had zondagochtend een aangename verrassing voor zijn volgers op Instagram: de ex-wielrenner uit Anzegem verscheen zowaar in koerstenue. “En dat is lang geleden, heel lang”, vertelt hij in een filmpje.

“Ik heb een inspanningstest gedaan in het ziekenhuis en mag weer een beetje sporten. Een beetje. Niet te lang, niet te snel, maar ik ben daar heel blij mee”, aldus Vanmarcke. “Ik heb ondervonden dat de conditie helemaal weg is, maar dat is oké. Ik zal daar nu rustig aan werken, maar vooral genieten. Tot binnenkort op de weg misschien!”

Sep Vanmarcke moest in juli 2023 noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière als profwielrenner. Hartproblemen dwongen hem om zijn fiets aan de haak te hangen. Na zijn actieve carrière werd Vanmarcke ploegleider bij Israel-Premier Tech, maar hartproblemen bleven hem achtervolgen. In november 2024 stopte hij dan ook als ploegleider. “Maar wielrennen zal altijd een groot deel van mijn leven zijn”, zei hij toen.

Bekijk hier de video: