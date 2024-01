“Niet mijn eigen keuze”: Guillaume Van Keirsbulck kondigt wielerpensioen aan

Guillaume Van Keirsbulck heeft (noodgedwongen) een punt gezet achter zijn wielercarrière. De Tieltenaar was einde contract bij Bingoal WB en vond uiteindelijk geen nieuwe ploeg. GVK reed tijdens zijn carrière onder meer voor de Quick-Step-ploeg, Alpecin en CCC.

Een nieuw jaar betekent voor Van Keirsbulck dus ook de start van een nieuw leven. Al was dat niet meteen wat hij zelf voor ogen had. “Dat ik nu stop, is niet mijn eigen keuze, maar ik ben dankbaar voor de afgelopen jaren. Ik heb een fantastische carrière gehad, maar het is toch moeilijk, want ik hoopte echt om te kunnen koersen tot mijn 35ste”, aldus de oud-renner op Instagram. Na een vruchteloze zoektocht naar een team voor 2024 werd Van Keirsbulck echter gedwongen om vroeger dan gepland zijn fiets aan de wilgen te hangen. Afgelopen seizoen reed de West-Vlaming bij het procontinentale Bingoal WB, maar daar kreeg hij in oktober te horen dat zijn verbintenis niet verlengd zou worden. Van Keirsbulck zocht nadien nog wel naar een nieuwe werkgever en gaf zichzelf daarvoor tot 1 januari, maar zonder succes.



Van Keirsbulck was uiteindelijk dertien jaar prof. Hij kwam in 2011, na een succesvolle stageperiode bij de ploeg, als een komeet binnen bij Quick-Step en reed nadien ook nog voor Wanty, CCC, Alpecin en Bingoal WB. In 2014 boekte hij met de Driedaagse De Panne-Koksijde de grootste overwinning uit zijn carrière. De erg grote verwachtingen – GVK werd al snel de nieuwe Tom Boonen gedoopt – kon hij evenwel nooit volledig inlossen.

Klaar voor de toekomst

Van Keirsbulck had op zijn Instagram ook nog een dankwoordje klaar voor zijn fans en oud-ploegmaats: “Ik ben dankbaar voor alle fans die me gevolgd en gesteund hebben, voor de teams en de staff voor alle kansen die ze me gaven en wat ze voor me gedaan hebben en voor mijn teammaten voor alles wat we samen meegemaakt hebben. 2023 eindigde met gemengde gevoelens, maar ik ben klaar voor de toekomst”, klinkt het.