Nicky Degrendele na vijfde plaats in finale keirin meteen uitgeschakeld in sprinttornooi op WK wielrennen

Daags na een prima keirintornooi werd baanwielrenster Nicky Degrendele (26) maandag meteen uitgeschakeld in het sprinttoernooi op het WK in Glasgow. Ze klokte pas de dertigste tijd op 36 deelnemers in de kwalificaties.

Degrendele klokte in de kwalificaties voor het sprinttornooi (een tijdrit over 200 meter met vliegende start) een tijd van 11.082, en finishte daarmee in de staart van het pak. Enkel de beste 28 tijden mogen door naar de volgende ronde van het sprinttornooi. Degrendele kwam daarvoor 48 duizendsten van een seconde te kort.

De snelste tijd in de kwalificaties werd geklokt door de Britse Emma Finucane, met 10.234. Degrendele was de enige Belgische die aan de start kwam van het sprinttornooi.

“Ik wil het morgen ook goed doen in de sprint”, klonk het zondagavond nog kordaat bij Degrendele, na een fraaie vijfde plaats in de keirin. Maar die ambities mochten maandagmiddag dus meteen de prullenbak in.