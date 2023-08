Nicky Degrendele finisht als vijfde in finale keirin op WK wielrennen: “Denk dat er meer in zat”

Nicky Degrendele (26) is zondagavond op de vijfde plaats geëindigd in de finale van het keirintornooi tijdens het WK baanwielrennen in Glasgow.

De West-Vlaamse, die zich in 2018 op dit nummer tot wereldkampioene kroonde, strandde op 0.136 van de Nieuw-Zeelandse winnares Ellesse Andrews. Het zilver was voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda, het brons voor de Duitse Sophie Friedrich.

Na afloop was Nicky kritisch voor zichzelf: “Morgen zal ik wellicht wel meer tevreden zijn. Maar vandaag denk ik dat er meer in zat.” Ze vroeg zich na haar race luidop af of ze geen betere tactische keuzes had kunnen maken in de finale: “Ik heb niet mijn hart gevolgd en ben niet onderdoor gegaan. Ik denk dat ik mezelf daar misschien een beetje genekt heb. Ik denk dat dat een betere kans was geweest. Maar het is was het is. Ik kan het niet terugdraaien.”

Maandag opnieuw in actie

Na enkele moeilijke seizoenen steekt Degrendele wel weer steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. “Richting de Olympische Spelen is dit iets moois dat ik kan meenemen”, beaamt ze. “Maar toch ben ik nu een beetje ontgoocheld.”

Vandaag, maandag, komt Degrendele ook nog in actie in het sprinttornooi. Een onderdeel waarin ze minder gespecialiseerd lijkt. “Dat zou ik niet zeggen. Neen. Ik wil het goed doen in alle twee de onderdelen. Ook in de sprint.”