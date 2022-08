Nicky Degrendele baalt van vierde plaats op EK-finale keirin: “Het lukte me net niet in de finale”

Nicky Degrendele is dinsdag net naast het podium gevallen in de keirin op het EK baanwielrennen in München. De 25-jarige West-Vlaamse maakte indruk in de eerste ronde en in de halve finales, maar in de finale waren met de Duitse Lea Sophie Friedrich, de Poolse Urszula Los en de Oekraïense Olena Starikova drie rensters sneller. Friedrich, die ook wereldkampioene is, verlengde haar Europese titel.

Degrendele slikte na afloop haar teleurstelling weg. “Deze vierde plaats is echt balen. Het lukte net niet. Hopelijk is het een volgende keer net wel. Ik ben niet helemaal tevreden van mijn race, maar ik zou er ook niets aan veranderen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben tevreden van mijn prestatie en van mijn niveau. En ik heb weer bijgeleerd. Dit is het hoogste niveau dat ik al haalde als renner, hoger dan bij mijn wereldtitel in 2018.”

Nadien had Degrendele op sportief vlak enkele moeilijke jaren. “Een goede coureur moet moeilijke momenten meemaken, als persoon en als renner. Dat laat je toe beter te worden in je vak”, legde ze uit.

De sprintster reed een hele dag erg constant. “Daar ben ik inderdaad blij mee. Ik had nochtans heel veel zenuwen deze morgen. De mensen rondom mij hebben mij goed bijgestaan, hebben mij gerustgesteld en mij afgeleid. Ze zeiden mij ook dat ik moest proberen te genieten.”

Degrendele werkt sinds dit voorjaar samen met de Nieuw-Zeelandse bondscoach Tim Carswell. Die had een grote invloed op haar. “We werken pas sinds maart samen en ik vind dat ik sindsdien al grote stappen heb gezet. Zijn komst, in combinatie met Kenny (De Ketele, de tweede bondscoach, red.), is enorm belangrijk geweest voor mij. Elke coach legt zijn accenten. En ik heb heel veel aan hen. Ik wil hen ook trots maken”, eindigde ze.

(Belga)