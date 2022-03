Nationale en internationale jeugdkoersen in Boezinge zondag: “Wegenwerken zorgden eerst voor onzekerheid”

Zondag mag Koninklijke Wielerclub De Sasspurters bijna 400 renners verwelkomen voor drie jeugdwedstrijden van Gent-Wevelgem. De wegenwerken in Boezinge zorgden voor onzekerheid, maar samen met stadsingenieur Sylvia De Baets werd alles op alles gezet om de wielerwedstrijden veilig te kunnen laten doorgaan.

“Onze laatste jeugdwedstrijd dateert van 2019”, opent voorzitter en koersdirecteur Geert Geeraert van de Boezingse Wielerclub De Sasspurters. “In 2020 konden we wel onze elite dameskoers Dwars door de Westhoek laten doorgaan, maar zonder afwachtingswedstrijden van de jeugd. In 2020 en 2021 hadden we door corona ook onze jeugdwedstrijden van Gent-Wevelgem niet.”

“Nu kan dat wel, alleen baarden dit jaar de wegenwerken hier in Boezinge ons zorgen. Naast de dames nieuwelingen hebben we ook een wedstrijd voor dames junioren, waar 25 ploegen met telkens 6 rensters aan de start komen. En dan is er ook nog de Beker van België voor nieuwelingen, goed voor 120 renners.”

Stadsingenieur

“Dergelijke grote koersen organiseer je niet van vandaag op morgen”, gaat Geert verder. “Daar gaan maanden voorbereiding aan vooraf, dus moesten we vroeg weten of we zeker in maart zouden kunnen koersen in Boezingedorp. Iedereen had het over de werken, maar niemand wist hoe het daarmee zat. In oktober vorig jaar mailde ik de bevoegde stadsdiensten.”

“Ik kreeg uiteindelijk uitsluitsel van stadsingenieur Sylvia De Baets, diensthoofd van Openbare Domeinen van de stad Ieper, met wie we gedurende de werken regelmatig samenzaten. De jeugdkoersen van Gent-Wevelgem konden sowieso doorgaan, alsook onze Dwars door de Westhoek voor dames elite op 5 juni. Het was alleen afwachten waar dat zou kunnen in Boezinge. We wisten vrij snel dat de werken zouden stoppen aan de Dekemelelaan met een eerste deel van de nutsvoorzieningen. Vraag was hoe erg dat stuk Diksmuidseweg beschadigd zou zijn en we hadden zeker ook het Katspel nodig, dus dat moest weer dicht.”

“Drie weken geleden stuurde ik een mail omdat er verschillende sleuven in het wegdek waren van de baan. Zoals het er toen bijlag, kon er niet veilig gekoerst worden. De stadsingenieur is komen kijken en daarop werd beslist om al die sleuven te asfalteren, speciaal voor de koers. Het is in ieder belang dat de koersen veilig kunnen doorgaan. Dankzij Sylvia De Baets is alles in orde gekomen.”

Parcourswijziging

Door de werken is er een lichte wijzing in het parcours voor de tweede en derde koers. Die rijden om het slechtste stuk te vermijden niet van de Diksmuidseweg naar de Ravestraat, maar draaien de Boezingestraat in en rijden via de Binnenweg naar de Ravestraat. De dames nieuwelingen starten zondag om 10 uur, de dames junioren om 11.45 uur en de heren nieuwelingen om 14.15 uur.

(FB)