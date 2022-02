Na twee jaar opnieuw Guido Reybrouck Classic in Brugge

Na een onderbreking van twee jaar staat de Guido Reybrouck Classic, een 1.1. UCI-wedstrijd voor junioren, opnieuw op de kalender. Op zondag 20 maart zullen 25 ploegen in Damme aan de kasseiklassieker beginnen.

De Vredespurters kenden in 2020 pech. Een week voor de Guido Reybrouck Classic ging het land door de coronacrisis op slot. Vorig jaar kreeg het jeugdwielrennen pas op 9 juni groen licht van de overheid. De juniorenklassieker, met onder meer Jasper Philipsen, Remco Evenepoel en Dylan Groenewegen op de erelijst, zit gebeiteld de derde zondag van maart. Ondanks twee edities werden geschrapt, blijven Hubert Van Nieuwkerke en de Vredespurters gemotiveerd.

“Al is het niet gemakkelijk, want we zijn een hele belangrijke sponsor kwijt”, geeft voorzitter Hubert Van Nieuwkerke toe. “We hebben de gemeente Damme een extraatje gevraagd, maar het budget laat dat niet toe.”

Genoeg aanvragen

Centen verzamelen om zo’n internationale wedstrijd te organiseren, is niet makkelijk meer. Ploegen naar Damme krijgen, is geen probleem. “We hadden bijna vijftig aanvragen van teams om de Guido Reybrouck Classic te rijden”, verduidelijkt Hubert Van Nieuwkerke. “Omdat we de ploegen snel duidelijkheid willen verschaffen, maakten we rond de jaarwisseling onze selectie: dertien Belgische en twaalf buitenlandse teams. Nadat we 25 ploegen hadden geselecteerd vroeg Auto Eder, de jeugdploeg van het World Tourteam Bora-Hansgrohe, nog om deel te nemen. We hebben onze lijst van 25 teams niet meer willen wijzigen.”

“Al is het spijtig dat die Duitse ploeg niet in Damme zal zijn. We kijken ook een beetje naar ploegen in de streek. VC ‘t Meetjesland en Team Keukens Buysse zijn niet zo sterk als Auto Eder, maar brengen wat volk mee.”