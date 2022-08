Na dertig jaar opnieuw koers op de Tuimelaerewijk in Moorslede

Op zondag 21 augustus is er voor het eerst sinds meer dan dertig jaar opnieuw koers op wijk Den Tuimelaere. Wielerclub De Blauwe Tornado’s organiseert er voor het eerst de Tuimelaere Classic.

In een ver verleden werd er op wijk Den Tuimelaere, de omgeving van de Oude Heirweg in Moorslede, jaarlijks een wielerwedstrijd georganiseerd. “Op de zondag van Tuimelaere Kermis werd er hier toen gekoerst, maar dat is inmiddels al meer dan dertig jaar geleden”, aldus Chris Vynckier die langs de Oude Heirweg woont. Wielerclub De Blauwe Tornado’s wil het wielergebeuren op de wijk nieuw leven inblazen. Op zondag 21 augustus staan er vanaf 13 uur drie verschillende wedstrijden binnen de Landelijke Wielrijders Unie (LWU) op het programma. Om 13 uur starten de reeksen D, E, F, G en dames. Om 14.15 uur is het de beurt aan de reeksen B en C. De laatste wedstrijd, om 16 uur, is er een voor de A-categorie binnen de wielerbond.

Eeuwelinge is bloemenmeisje

“We willen er een mooi wielerfeest van maken en openen daarom ook een zomerbar vlakbij de aankomst langs de Oude Heirweg. Bezoekers zullen er terecht kunnen voor tal van drankjes en broodjes. De zomerbar opent reeds om 11 uur de deuren”, aldus Chris, die zelf ook zal deelnemen aan Tuimelaere Classic.

De organisatoren verwachten in totaal tussen de 150 en de 250 deelnemers. De eerste drie per reeks mogen het podium op en worden gehuldigd door een wel heel opvallend bloemenmeisje. “Op woensdag 24 augustus wordt bewoonster Anna Grymonprez honderd jaar. Zij zal speciaal voor deze gelegenheid het oudste bloemenmeisje van België worden.”

Parkeerverbod

De start en de aankomst van de wielerwedstrijd bevinden zich langs de Oude Heirweg ter hoogte van het huisnummer 28 a. De renners rijden vervolgens links de Knaagreepstraat in. Daarna gaat het richting de Gentsestraat. Via de Kerkhofstraat, Kouterweg, Breulstraat, Briekhoekstraat en Tuimelarestraat gaat het opnieuw naar de Oude Heirweg.

Er is een parkeerverbod uitgevaardigd langs heel het parcours en dit tussen 11 uur en 18.30 uur.

Meer info omtrent Tuimelaere Classic is verkrijgbaar via Chris Vynckier (0494 56 48 17 of vynckier.chris@telenet.be).