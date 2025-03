Wout Alleman wint met Tsjechische ploegmaat tijdrit van 66 kilometer op dag drie van Cape Epic: “We zitten terug in de wedstrijd”

Wout Alleman heeft dinsdag voor een Belgische ritoverwinning gezorgd op de derde dag van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de grootste rittenkoers in het mountainbiken. De Otegemnaar won samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek (Buff-Megamo) een tijdrit van liefst 66 kilometer.

Nadat zijn vaste Nederlandse partner Hans Becking moest afzeggen voor de Cape Epic, beleefde Alleman de voorbije twee dagen een moeilijke start met Stosek. De twee eindigden in de proloog en de eerste marathonrit buiten de top tien. In de vrij vlakke tijdrit op dag drie vond Alleman een parcours op zijn maat en beleefde Stosek een betere dag.

Alleman en Stosek maakten indruk met een tijd van 2u13:05, waar uiteindelijk ook de top tien van het klassement de tanden stuk op zou bijten. De Zwitserse geletruidragers, Filippo Colombo en tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter, kwamen nog het dichtst met een tijd van 2u13:32.

Colombo en Schurter verstevigden daarmee wel hun leidersplaats in het klassement. Alleman en Stosek zijn nu achtste in de stand op ruim tien minuten achterstand.

Opsteker

Voor de 29-jarige Alleman is het de vijfde ritzege uit zijn carrière in de Cape Epic. “Een tijdrit van 66 kilometer zonder mogelijkheid tot herstel onderweg was superzwaar. Aan het eind begon het ook heel warm te worden”, pufte hij uit na de marathontijdrit. De overwinning is een opsteker na de moeilijke start. “We zijn ‘back in the game’, denk ik. Dit is ook mooi met het oog op de volgende dagen. Martin vond vandaag zijn betere benen terug.”

Gelegenheidsploegmaat Stosek is regerend Europees kampioen in het gravelbiken, maar het is duidelijk dat Alleman tot dusver de drijvende kracht is in de Zuid-Afrikaanse duorace en dat de Tsjech moeite heeft om te volgen. “Wout heeft me vandaag veel geholpen”, gaf Stosek toe na de proloog. “Na een uur was ik opnieuw aan het overkoken. Wout reed veel op kop en ik probeerde een beetje te helpen. Maar sneller kon ik niet, want anders zou ik me net als de vorige dagen volledig opblazen. Ik voelde me superslecht toen.”

Nog tot en met zondag

De achtdaagse Cape Epic duurt nog tot en met zondag. De bekendste Belgische deelnemer is Greg Van Avermaet. Samen met ploegmaat Julian Siemons werd de voormalige olympische kampioen op de weg 22e in de tijdrit. In de stand zijn de twee 23e.