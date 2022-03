Wout Alleman uit Otegem wint loodzware etappe in Zuid-Afrika

Wout Alleman heeft in het marathon mountainbiken als Belgisch kampioen de zesde en voorlaatste etappe in de Cape Epic op zijn naam geschreven. Cape Epic is een loodzware mountainbikerace over diverse ritten in Zuid-Afrika. Alleman en zijn Italiaanse ploeggenoot Fabian Rabensteiner (Team Wilier-Pirelli) waren ruim een minuut sneller dan een Duits duo.

De zesde etappe had plaats in de mooie vallei in en rond Stellenbosch, ten oosten van Kaapstad. De deelnemers moesten een rit ondernemen van circa 75 kilometer met tot 2.700 aan hoogtemeters.

Alleman en Rabensteiner, die reeds in de etappe van maandag als derde finishten, reden een foutloos parcours en beslisten aan te vallen op de eerste klim. “We wisten dat deze rit nabij Stellenbosch voor ons beter ons zou gaan, we houden van dit soort paden”, vertelt de 26-jarige Alleman. “We waren van plan om vandaag aan te vallen omdat we deze week niet de race hebben gehad die we wilden. We wilden vandaag absoluut een resultaat behalen. Morgen is er een nieuwe kans om ons te laten zien waar we opnieuw hard zullen racen”, aldus de West-Vlaming.

De laatste etappe van zondag gaat over 68 kilometer met 2.000 aan hoogtemeters richting Paarl met aankomst op het Landgoed Val de Vie. In de tussenstand is Alleman-Rabensteiner nu zesde, op ruim 45 minuten van de leiders, de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins. (ACR/ Foto Cape Epic)