Wout Alleman rijdt voor het eerst de Cape Epic: klaar voor achtdaagse marathon in Zuid-Afrika

Wout Alleman is een van onze sterkhouders in een minder bekende discipline van het wielrennen: marathon-mountainbike. Na een goede start van het seizoen staat de Otegemnaar komende week aan de start van de Cape Epic, een hors catégorie achtdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika.

Vorig seizoen reed Alleman een prachtige vierde plaats op het Wereldkampioenschap Marathon-MTB in Capoliveri en behaalde hij de Belgische titel in Bouillon. “Ik mag inderdaad wel tevreden zijn, het was beter dan ik verwacht had. Het was het eerste seizoen dat ik op de marathons ben gaan focussen – voordien reed ik eerder cross-country, dat zijn kortere wedstrijden – en halverwege het seizoen kon ik al wedstrijden winnen.”

Goed gestart

“Dit seizoen ben ik ook goed gestart. Ik reed al de Mediterranean Epic en de Andalucía Bike Race, twee meerdaagsen in Spanje, en daar werd ik telkens tweede in het algemene klassement. In Andalucía was dat in duo samen met Fabian Rabensteiner, een ploegmaat bij Wilier Triestina – Pirelli Factory Team”, aldus Wout. De 26-jarige sportman rijdt voor een Italiaanse ploeg en daar heeft hij een zeer goede reden voor.

“In België is het eigenlijk onmogelijk om prof te worden in het mountainbiken, dus je moet het sowieso bij buitenlandse ploegen zoeken. Bij Wilier waren het vooral de omkadering en het programma die me bevielen”, verduidelijkt hij. Dat heeft uiteraard als gevolg dat hij veel weg is van huis, sinds begin januari is hij slechts twee keer een week thuis geweest, maar naar eigen zeggen heeft hij dat ervoor over. “Ik ben nog jong, ik ben pas 26, het is nu dat ik zulke kansen moet grijpen”, klinkt het.

“Ik heb twee grote doelen dit jaar: de Cape Epic deze week, en in september het wereldkampioenschap. Wat de Cape Epic betreft, is het de eerste keer dat ik die rijd. Daarenboven is het een wedstrijd van maar liefst acht dagen, dus het is moeilijk te voorspellen wat het brengt. Er mag immers niets tegenslaan. Persoonlijk hoop ik op een podiumplaats en eventueel etappewinst. Ik rijd opnieuw in duo met Fabian Rabensteiner, hij is Italiaans kampioen en heeft al veel ervaring, het is zowat de vijfde keer dat hij de Epic rijdt, dus ik denk dat zijn ervaring wel een grote meerwaarde is.”

Ronde van Frankrijk op de mountainbike

Voor wie de Cape Epic niet kent: het is een achtdaagse mountainbikewedstrijd, met elke dag een rit van zo’n honderd kilometer van de ene stad naar de andere. Vergelijk het met een Ronde van Frankrijk op de mountainbike. “Van het WK verwacht ik ook wel wat. Vorig jaar werd ik er al vierde, en zoals ik me nu voel, moet het podium eigenlijk wel mogelijk zijn.”

(RR)