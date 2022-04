Wout Alleman maakt indruk met overwinning in rit op Cape Epic

Wout Alleman (26) trok vorige week alle aandacht naar zich toe door goed te presteren op de Cape Epic, een meerdaagse mountainbikekoers in Zuid-Afrika. De West-Vlaming eindigde in een van de races als derde en won ook de zesde etappe. Samen met zijn Italiaanse partner, Fabian Rabensteiner, eindigde hij op een zevende plek in het algemene klassement. “Eigenlijk hoopte ik stiekem op een podiumplek op het einde van de rittenkoers.”

De Cape Epic staat bekend als een van de zwaarste mountainbikeraces ter wereld. De wedstrijd wordt sinds 2004 georganiseerd en kende al een Belgische winnaar. Zo won Roel Paulissen de Cape Epic in 2005 en 2008, en die laatste overwinning was er eentje met huidig profwielrenner Jakob Fuglsang. Alleman zal in de toekomst nog deelnemen, maar blikt tevreden terug. “Het is een geweldig evenement”, vertelt hij. “De overwinning deed enorm veel deugd.”

Eerst en vooral proficiat met je prestaties. Had je dit verwacht?

“Als ik heel eerlijk moet zijn, dan had ik op voorhand nooit gedacht aan een zege. Natuurlijk hoopte ik het wel, want ik zakte met een goed gevoel af richting Zuid-Afrika. Ik behaalde een aantal overwinningen net voor de meerdaagse rittenkoers en daardoor zat mijn vertrouwen goed. Tijdens mijn verblijf daar voelde ik me op een gegeven moment ook niet goed. Waarschijnlijk kwam dit door de warme temperatuur en doordat ik een aantal maal over mijn limieten ging. De dag voor onze overwinning reden mijn partner en ik een goede koers. We maakten een aantal fouten, maar we voelden zelf dat er wat meer inzat. Alles moet meezitten om een rit van de Cape Epic te winnen.”

Wat mag er je dan zeker niet overkomen?

“Valpartijen. Dat is iets wat daar vaak gebeurt. Je moet vrij geconcentreerd zijn op je fiets en bij de minste afleiding loopt het soms mis.”

Gelukkig bleef je net als je partner recht tijdens die zesde etappe. Hoe zag die eruit?

“Het was een vrij korte rit als we hem vergelijken met de andere. In totaal moesten we een goede 76 kilometer overbruggen, maar het parcours bevatte wel 2.700 hoogtemeters. We moesten echt onze klimmersbenen bovenhalen.”

Heb je een goede verstandhouding met je partner, de Italiaan Rabensteiner?

“Ja, iets wat trouwens zeer belangrijk is. We communiceren in het Engels. Ik praat en versta ook Italiaans, maar het is moeilijk om zo te spreken als we in een wedstrijd zitten. We zijn hetzelfde type renner en dat maakt ons een goed duo. Fabian is de ideale partner in belangrijke wedstrijden.”

Je eindigde met Fabian in het algemene klassement op een zevende plek. Tevreden met het eindresultaat?

“Nee. Er zijn een paar dagen waar we te veel tijd verloren hebben, grotendeels mijn fout. Ik voelde dat mijn conditie niet meer hetzelfde was als in het begin van het seizoen. Dat was frustrerend. In de eerste twee wedstrijden van het seizoen was ik de sterkere van de twee. Toen moest Fabian vaker bijbenen om te kunnen volgen en nu was het omgekeerd. Ik had gehoopt op een podiumplaats, maar het algemene klassement winnen, was sowieso nog te vroeg geweest voor ons.”

Was het je eerste keer in Zuid-Afrika?

“Mijn tweede keer. In 2018 was ik er al eens om deel te nemen aan een wereldbekercross, maar de Cape Epic is toch nog wat anders.”

Dat hoor je vaker. Wat maakt deze wedstrijd zo speciaal?

“De omgeving is fantastisch. Het zijn de beste parcours ter wereld voor mountainbikers. De renners moeten veel klimmen en dat maakt het heel zwaar. Ik wist dat het lastig zou zijn, maar ik onderschatte het niveau en het parcours. Bovendien is het met zijn acht dagen ook de langste mountainbikewedstrijd op onze planeet.”

Dat je een overwinning pakte in deze zware rittenkoers zal je voor altijd bijblijven. Is die zege dan ook hét sportieve hoogtepunt uit je carrière?

“Ja, dat kan ik met zekerheid zeggen. Het is de belangrijkste meerdaagse rittenwedstrijd van het jaar en als je daar dan een overwinning kan behalen, ben je natuurlijk heel blij. Wedstrijden van dat niveau won ik nog niet, dus deze zege deed enorm veel deugd.”

Hoe hard heb je getraind voor de Cape Epic?

“Dit stond met stip aangeduid in mijn agenda. Sinds de winter train ik al bijna elke dag voor de Cape Epic. Ik denk dat ik er nu al ongeveer vier tot vijf maanden mee bezig ben. Volgend jaar ben ik er waarschijnlijk weer bij. Het is de bedoeling van de ploeg om elkaar af te reizen naar Zuid-Afrika voor deze prestigieuze wedstrijd en er hopelijk weer zeges te pakken of misschien wel een podiumplek te bemachtigen.”

Hoe reageerde het thuisfront op je prestaties?

“Na de verschillende wedstrijden kreeg ik veel reactie. Na de overwinning stroomde mijn inbox vol, want de meeste mensen hadden zo’n resultaat totaal niet verwacht. Het was mijn eerste keer dat ik deelnam aan die wedstrijd en je hebt er veel ervaring voor nodig. Die heb ik ondertussen, maar dat is nog geen zekerheid dat je goede prestaties zal afleggen.”

Wat staat er dit jaar voor jou nog op het programma?

“Nu ben ik een tijdje thuis. Ik wil even rusten om erna weer op te bouwen naar het EK in juni en het WK in september. Die opbouw zal gebeuren door enkele kleinere wedstrijden te fietsen om me klaar te stomen richting die twee kampioenschappen.” (EC)