Otegemnaar Wout Alleman vierde in loodzware Cape Epic

Wout Alleman is samen met zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner vierde geworden in het eindklassement van de Cape Epic. In de loodzware achtdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika had het duo uiteindelijk zo’n 35 minuten achterstand op het duo Matthew Beers en Christopher Blevins.

De Cape Epic is een achtdaagse Zuid-Afrikaanse rittenkoers voor mountainbikers, de grootste in zijn soort. De editie 2023 kreeg een interessant wedstrijdverloop, waarin tijdens een bijzonder nat slot de leiderstruien nog een paar keer van schouders wisselden. Op de slotdag namen de Zuid-Afrikaan Beers en de Amerikaan Blevins met een offensief vanop de eerste beklimming het geel nog over van tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter en Andri Frischknecht, die naar drie zakten in de eindstand.

Alleman/Rabensteiner hebben als vierde in de eindstand 35:12 achterstand op Beers/Blevins. In de mixed categorie kwam er Belgische eindwinst dankzij Alice Pirard, die won aan de zijde van de Spanjaard Ibon Zugasti.

Naast een vierde plek in het algemeen klassement pakten Alleman en zijn Italiaanse compagnon afgelopen week ook een ritzege in Zuid-Afrika. In de eerste etappe in lijn haalden ze het toen in een sprint van Schurter en Frischknecht. “Het was een heel zware rit”, vertelde Alleman na afloop. “Het tempo voelde van bij de start best hoog. Er waren enkele aanvallen van de Duitsers van Speed Company. Maar we slaagden erin terug te komen en probeerden wat energie te sparen. Op het einde zagen we dat iedereen best dood zat. (Lacht) Maar ook wij voelden de inspanningen. We besloten ‘volgas’ te gaan tot de finish, en daar haalden we het.”