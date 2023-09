Mountainebiketoertocht door Westhoek viert zilveren editie

In Lo vindt op zondag 1 oktober de 25ste editie van de Westhoek-toertocht voor mountainbikers plaats, een organisatie van WTC Julius Caesar. Het parcours strekt zich uit over Lo-Reninge, Alveringem, Diksmuide en Vleteren.

De toertocht, die 25 jaar geleden ontstond tussen pot en pint in clublokaal café De Loobrug, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de mountainbikekalender. De regen was de jongste edities helaas een spelbreker. Maar ondanks de slechte weersomstandigheden, zorgden de organisatoren toch telkens voor een perfect berijdbaar parcours. “We hebben opnieuw geprobeerd om zoveel mogelijk offroadwegen in het parcours op te nemen”, zegt Patrick Vermeulen van WTC Julius Caesar. “We zijn er in deze vlakke streek in geslaagd een mooie rit uit te stippelen die elke deelnemer op zijn eigen tempo kan rijden. We garanderen dat er geen slijkstroken in het parcours zitten en dat het zelfs zonder beklimmingen, maar met een strakke wind in de open vlakten de mountainbiketocht toch een stevige kuitenbijter zal zijn. Onderweg tonen Lo-Reninge, Alveringem, Diksmuide en Vleteren hun mooiste plekjes. We danken dan ook de eigenaars en overheidsinstanties om toelating te verlenen voor dikwijls eenmalige doortochten.”

De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van respectievelijk 37, 48 en 57 kilometer met meer dan vijftig procent offroad en onderweg twee bevoorradingen. Kort voor de aankomst wacht er nog een verrassing.

Veel mogelijkheden

Starten kan tussen 7.30 en 10.30 uur op het sportterrein achter De Zuidhoeve in de Zuidstraat in Lo. “Het is een prachtige locatie met tal van mogelijkheden zoals een mooie afspuitstand en warme goed uitgeruste douches die deze mountainbiketocht helemaal top maken”, besluit Patrick Vermeulen.

“Na de rit krijgen de deelnemers voor hun prestatie nog een boterham met beleg. De voorbereiding door de vele vrijwilligers zal hopelijk resulteren in een succesvolle, zonnige editie met veel tevreden mountainbikers”, klinkt het tot slot. (KVCL)