Mountainbike- en fietsevenementen

In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september organiseren de Vrije Wielertoeristen Geluveld de achtste Memorial dr. Stefaan Leys VTT. Een weekend later gaat de wegrit Hopperit door.

De mountainbiketocht op 16 en 17 september biedt drie lussen aan die minstens de helft onverhard zijn. “We werken verder op dezelfde manier als de vorige edities. Iedere lus komt opnieuw naar Geluveld, waar iedereen kan genieten van een ruime bevoorrading in de school”, aldus organisator Rob Van Pamel. Na de vorige tocht is de club zich gaan beraden voor alternatieve passages. “Er is geen toegang meer tot de Gasthuisbossen voor gelijkaardige evenementen en dat zorgde voor een nieuwe uitdaging om twee van onze drie lussen totaal te vernieuwen. We zijn uiteindelijk gestrand op drie mooie en pittige lussen. Lus één van 28 kilometer doet de omgeving van Geluveld en Zonnebeke”, vertelt medeorganisator Stevan Vandoorne. “Hierin zitten de Polygone-, Vredes- en Kraterbossen. Ook zitten er uitzonderlijke passages in door het kasteeldomein van Geluveld en de kleiputten in Zonnebeke. De tweede lus gaat naar Beselare, is 30 kilometer lang en biedt 200 hoogtemeters. De lus fietst eerder door mooie weidse landschappen en heeft ook een vijftal privéstroken. Tenslotte gaat de derde ronde richting Kruiseke. De lus is 22 kilometer lang, gaat op en neer, maar biedt prachtige vergezichten. Dus wie zich wil uitleven, er is genoeg aanbod.” Na de rit kan je ook nog een verfrissende douche nemen en genieten van het terras in start- en aankomstplaats Café ’t Hoekske.

Hopperit

Een week later, op zaterdag 23 en zondag 24 september, gaat de Hopperit door. Op zaterdag kan je 110, 75 of 45 kilometer fietsen. Op zondag is er keuze uit 75 of 45 kilometer. De wegrit start ook in Café ’t Hoekske en gaat richting Poperinge. “Een mooie afsluiter van het wegseizoen”, aldus voorzitter Thijs D’Alleine. (NVZ)

Info: www.vwt-geluveld.be.