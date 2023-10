Memorial Wilfried en Sonja David in Waardamme viert 30ste verjaardag

Op zondag 29 oktober staat in Waardamme de 30ste editie van de Bosveldtoertocht op de agenda. Intussen is de MTB- en graveltocht een rasechte klassieker tussen de vele veldritten de komende wintermaanden in West-Vlaanderen.

Wat begon als een tussen pot en pint geïmproviseerde organisatie in café Munckhove, groeide uit tot een ware klassieker met jaarlijks een duizendtal deelnemers. Mountainbiketocht Bosveldtoer viert dit jaar zijn 30ste verjaardag.

Nagedachtenis

Na het tragische overlijden van de grote bezielers van de tocht, Wilfried David en zijn vrouw Sonja Rommelaere, was de grote vraag wat er zou gebeuren met organisatie. Algauw beslisten hun dochters Fanny en Nathalie dat de tocht verder moest georganiseerd worden, niet alleen ter nagedachtenis van hun vader, oud-wielrenner Wilfried David, maar ook omdat hun ouders vast en zeker niets liever wilden dan dat de fietstocht verder zou blijven bestaan. Sinds 2015 vindt de tocht dan ook plaats onder de naam Memorial Wilfried en Sonja David.

groenste tocht

Het parcours van de Memorial Wilfried en Sonja David slingert hoofdzakelijk door de bosrijke omgeving van Groot-Oostkamp. Op Baliebrugge en Moerbrugge na, worden alle deelgemeenten van Oostkamp aangedaan. Het is een unieke kans en een must do voor iedere fietsfanaat om eenmalig gebruik te kunnen maken van dreven, wegels en paden en te genieten van de natuur in de herfstperiode en dat in de groenste gemeente van het Houtland. De organisatoren blijven grotendeels trouw aan hun vertrouwde parcours en zijn alle landbouwers, eigenaars en kasteelheren dankbaar voor hun medewerking.

Inschrijven

De inschrijvingen gaan door in de zaal Wara, Beekstraat 3 in Waardamme. Vroege fietsfanaten kunnen al vanaf 8 uur starten. Inschrijven kan tot 11 uur. Er zijn lussen van 25 km, 37 km en 50 km. De organisatie ligt in handen van Apegem Sportief en het feest- en sportcomité Waardamme.