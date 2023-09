Jubileumeditie ‘Helletocht’ van MTB-club Bikedevils

Op zondag 24 september organiseren de Pittemse Bikedevils voor de 25de maal hun Helletocht. Bij wijze van opwarming gaat op vrijdagavond 22 september al voor de 8ste maal een nachtrit door en op zondag is er voor het eerst een graveltocht.

MTB-club De Bikedevils zag het levenslicht op 1 december 1998 en tekende meteen present voor de organisatie van een dag vol mountainbikeplezier onder de noemer Helletocht. Deze organisatie is dit jaar aan zijn 25ste editie toe. Aanvankelijk werd de tocht de eerste zondag van december georganiseerd, maar door het vaak mindere weer werd in 2009 beslist de datum te vervroegen naar het laatste weekend van oktober. Dit jaar gaat de tocht voor het eerst in september door. Sinds acht jaar wordt de Helletocht op vrijdag voorafgegaan door een nachtrit. Dit jaar wordt op zondag nog een graveltocht aan het programma toegevoegd. Wat het programma betreft kan op vrijdag voor de nachtrit ingeschreven worden aan zaal De Magneet in de Egemstraat in Pittem, waar kan gestart worden tussen 18.30 en 21 uur voor een afstand van 25 of 40 kilometer. Het parcours zal voorzien worden van de nodige verlichting, met hier en daar animatie, zodat de deelnemers een aangename rit zullen beleven.

Kwalitatief

Wat de Helletocht op zondag betreft, kan er gekozen worden tussen 25, 40 of 50 km. De start- en aankomstplaats is ook nu zaal De Magneet. Inschrijven kan van 7.30 tot 10 uur voor de 40 en 50 km en tot 11 uur voor de 25 km. Voor de gravelrit op zondag kan gekozen worden voor een afstand van 55 of 90 km. Ook hier kan op zondag ingeschreven worden aan zaal De Magneet tussen 7.30 en 10 uur. Er wordt voor kwalitatieve parcours gezorgd waarbij steeds bekende locaties als de Egemse Kleigroeve, het terrein rond de Sint-Jozefkliniek, Pittemberg en sinds recent ook D’Arta aangedaan worden. Tijdens de topeditie namen 1.250 sportievelingen deel. Er zijn kleedkamers, douches, een afspuitplaats en een ruime parking voorzien. Er is bevoorrading onderweg en na afloop krijgt iedere deelnemer een gratis pannenkoek of hotdog. De tocht maakt deel uit van de VBR Flanders Off Road Mountainbikecup 2023-2024. (JG)

Wie meer info rond de werking van de club wil, kan terecht op https://www.facebook.com/BikeDevilsPittem.