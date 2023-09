Hannah De Keyser provinciaal kampioene mountainbike

Hannah De Keyser veroverde deze zomer in Oostende de provinciale titel in het mountainbiken. De 16-jarige Adinkerkse was in haar leeftijdscategorie de enige West-Vlaamse.

De wedstrijd op De Schorre in Oostende was voor Hannah De Keyser de eerste kennismaking met het mountainbiken. “Ik had wel al strandraces gedaan, maar het was mijn eerste echte mountainbikewedstrijd. Het was anders dan verwacht, maar viel wel goed mee. Technisch ging het ook goed.”

Veldritwinter

Als enige West-Vlaamse wist de renster van Cyclocross Team MJ Wood welke beloning haar wachtte. “Ik wist dat ik gewoon moest uitrijden. Maar ik heb natuurlijk toch gewoon mijn best gedaan én een trui is altijd mooi.”

Zoals gebruikelijk ging de polyvalente Adinkerkse in augustus ook op stage met haar ploeg. In Houffalize legde ze een goede basis voor een nieuwe veldritwinter. “Het was wel wat aanpassen, want er waren geen andere meisjes mee. Als het niet meer ging, kon ik gelukkig in de volgauto stappen. Na 60 kilometer hadden we bijvoorbeeld al eens 1.500 hoogtemeters. Het enige meisje zijn had trouwens ook voordelen. Het was wel plezant om een eigen kamer te hebben.” (lacht)

Eerstejaarsjunior

Afgelopen weekend stond in Kessel al de eerste wedstrijd van het nieuwe crossseizoen op het programma. “Het ging eigenlijk echt goed. Ik was direct goed mee. Normaal ligt het daar droog, maar deze keer waren sommige stroken toch redelijk vuil. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Zesde is ook een goed resultaat voor mijn eerste cross als junior.”

Als eerstejaarsjunior eindigde De Keyser tussen de eliterensters ook op een verdienstelijke negentiende plaats. “Ik wil dit seizoen groeien door elk weekend een cross te rijden. Vooral wedstrijden van de wielerbond, behalve als het te ver is. Dan zal ik nu en dan voor de nevenbond LRC kiezen. Ik kijk vooral uit naar de cross in Koksijde. Mijn doel is om daar gewoon een goeie prestatie neer te zetten.” (AC)