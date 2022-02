Eli Iserbyt (tweemaal derde) tevreden over Turks MTB-debuut: “Uitdagend en motiverend”

De winter zit er nu ook helemaal op voor Eli Iserbyt. Na 40 veldritten trok de kopman van Pauwels Sauzen – Bingoal nog naar Turkije voor de start van een bijkomende uitdaging in het mountainbiken, en dat draaide goed uit: Iserbyt haalde tweemaal het podium, ondanks een verre startpositie.

Zowel in de kortere shorttrackrace op zaterdag als de traditionele crosscountrywedstrijd van eerste UCI-categorie op zondag, allebei in kuststad Alanya, eindigde Iserbyt als derde. Achter de rug van ervaren Fransen als Joshua Dubau en Stéphane Tempier had de veldrijder zich tweemaal vanuit een plaats achterin het startveld (het gevolg van een gebrek aan UCI-punten in het mountainbiken) naar voren geknokt. Iserbyt maakte in Turkije deel uit van de Belgische mountainbikeselectie onder leiding van bondscoach Filip Meirhaeghe.

De evaluatie van de Turkse tweedaagse, die is positief: “Ik ben blij”, zegt de veldrijder. “Alles hier was nieuw, maar Filip Meirhaeghe en de andere renners in de selectie hebben me goed wegwijs gemaakt. Tijdens de parcoursverkenning bijvoorbeeld. Toch was het afwachten hoe het in de wedstrijden zou gaan, ook omdat ik vrij ver stond in de start. Zaterdag kon ik nog vrij gemakkelijk opschuiven, maar zondag zaten er veel singletrackpassages in het parcours. Het was ronde per ronde de snelheid opbouwen, en in de finale kwam ik zo nog bij een groepje aansluiten dat streed voor plek drie.”

Nog verbeterpunten

Twee dagen mountainbiken, het heeft onze wereldbekereindwinnaar zin gegeven in wat komt. Nu gaat hij eerst enkele weken in rust, maar nadien voegt de Kuurnenaar een flink mountainbikeblok toe aan zijn zomerprogramma. Met een mix van MTB-wedstrijden van hoog niveau (ook in de Wereldbeker) en wegkoersen gaat hij zich voorbereiden op het volgende veldritseizoen, dat uiteraard prioritair blijft. “Ik heb echt zin om deze zomer te gaan mountainbiken”, klinkt het. “Dit is een toffe discipline. Uitdagend en motiverend. En de sfeer is ook heel tof.”

Het avontuur in Turkije heeft Iserbyt een pakketje UCI-punten, maar ook behoorlijk wat MTB-ervaring bijgebracht voor wat komt. “De nieuwe fiets van Ridley, die was super. Daar ben ik heel tevreden over. Maar er zijn wel veel dingen waar ik zelf nog in kan verbeteren. Nog sneller de afdalingen nemen bijvoorbeeld, al voelde ik in Turkije al dat dat ronde per ronde beter ging. Toch is dat iets waar ik in de voorbereiding nog verder op ga trainen. Maar nu eerst twee, drie weken van de fiets. Eigenlijk voel ik me na een lange winter niet eens echt moe, maar dat zal wel komen als ik weer thuis ben.”