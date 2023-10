De Haan pakt uit met mountainbike beachrace

Zondag 17 december vormen De Haan en Wenduine het decor voor een mountainbike beachrace. “Naast een professionele tijdsregistratie en een mooi parcours voorzien wij voor de deelnemers sfeer, ambiance en veel passages.”

BRO. GO Sports van Sam Govaert uit Jabbeke organiseert al in Zeebrugge een Shifting Gears Mountainbike beachrace die op zondag 14 januari 2024 voor de zesde keer plaatsheeft. Hij zocht een bijkomende locatie en contacteerde hiervoor Stijn Bulcke, sportfunctionaris in De Haan. “We kwamen met alle diensten daar vlug tot een akkoord”, vertelt Govaert die op termijn met een derde beachrace wil uitpakken. “In De Haan zullen de deelnemers hun hart kunnen ophalen op een uniek parcours, met een leuke start- en aankomstsite.” Er wordt gestart op het strand ter hoogte van de Rotonde in Wenduine. Het gaat dan richting Vosseslag waar ze een keerpunt maken naar de bekende Concessiewijk op de Boxberg. “Dat is een serieuze beklimming waar ze wel zullen demarreren. Met een Strava Kom-segment willen we er daar voor zorgen dat de eerste renner een extra prijs krijgt.” Vervolgens draait men voor een single track de mooie Duinbossen in waar een deel van de bekende mountainbikeroute wacht. “Aan de Zwarte Kiezel, nabij de parking en de tramhalte, verlaten ze het bos en gaat het langs de Kustbaan opnieuw naar De Haan om aan surfclub De Windhaan het strand op te fietsen richting Wenduine.”

Twee reeksen

Om er voor iedereen een uitdagende dag van te maken, zijn er twee reeksen voorzien. De ervaren ratten en/of recreanten kunnen starten in de wedstrijd van 45 kilometer. Wie liever iets minder lang op de fiets zit, kan de 30 kilometer doen. “Het is een lus van 15 kilometer die je twee of drie keer doet. Het centrum van de race ligt ter hoogte van het Wielingencentrum-Rotonde in Wenduine. Daar is alles voorzien. Een ruime zaal, drankgelegenheid, douches en een afspuitzone voor de fietsen. Er zal ook een 6D Sports Nutrition recovery zone zijn.” (ACR)

Info: Brogo.be