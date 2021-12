Brugse Veronique Florizoone verlengt Europese titel strandracen

Veronique Florizoone kroonde zich vorig weekend in Bredene op de mountainbike tot Belgisch kampioen in de strandrace. De Brugse koos de week nadien voor deelname aan het Europees kampioenschap MTB Beachrace in het Franse Duinkerke om er haar titel bij de Masters te verdedigen. Waar ze zondag ook in slaagde.

In eigen land behoort Veronique Florizoone – die ook nog met een koersfiets aan grandfondo’s deelneemt en aan kitesurfen doet – bij de dames tot de top in het strandracen op een mountainbike. Ze doet deze sport al zo’n tien jaar en stond geregeld als tweede of derde op het podium naast onder andere Pauliena Rooijakkers, Daisy Depoorter, Terry Fremineur en Grace Verbeke. Die laatste moest in Bredene verstek geven en zo kon Veronique voor het eerst de nationale titel grijpen.

Jonge sport

De strandracediscipline is nog vrij jong. In een vrij snel tempo is de sport geprofessionaliseerd en ontwikkeld tot een volwaardige discipline. Waar er vijftien jaar geleden nog noppen van de mountainbike banden werden afgesneden, zijn er nu speciale strandrace banden.

Ook zijn er specifieke fietsen voor het strand en teams die zich volledig op de strandraces richten. Het unieke van het EK is dat de top- en breedtesport samenkomen. De profs strijden om een serieuze klassering, terwijl de recreanten meedoen voor de eer.

Europees Kampioen

In 2016 werd de eerste EK MTB Strandrace in het Nederlandse Scheveningen gehouden. Eén jaar later werd daar nog een EK-titel voor Masters aan toegevoegd. Ook in 2017 en 2018 was het Haagse strand het strijdtoneel voor het EK. In 2019 werd het EK toegekend aan het Franse Duinkerke.

Daar werd de 47-jarige Veronique Florizoone (Grandfondoteam.be) een eerste keer Europees kampioen in haar leeftijdscategorie Masters +45. Een titel die ze dit jaar wilde verlengen en daar ook in slaagde. Over een afstand van 50 kilometer deed de Brugse op het strand van Duinkerke 1u42’35”.

Eerder dit jaar eindigde Florizoone zevende in De Panne, werd ze tweede in Wissant en eveneens tweede in de Grand Raid Godefroy over een afstand van 70 kilometer. (ACR)