Belgisch kampioen Wout Alleman haalt podium in rit 4 van Cape Epic

Wout Alleman is donderdag samen met zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek (Buff-Megamo) derde geworden in rit 4 van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de belangrijkste rittenkoers in het mountainbiken. De Zwitsers Nino Schurter en Filippo Colombo (Scott-Sram) zitten nog steeds in de gele leiderstruien.

In de tachtig kilometer lange etappe in Paarl kwamen Alleman en Stosek aanvankelijk op achterstand te zitten, maar uiteindelijk sloten ze toch weer aan bij een kopgroep van drie teams. Ondanks een late uitvalspoging van Stosek eindigde de rit op een sprint van de vier duo’s. Daarin haalden de Italianen Luca Braidot en Simone Avondetto het voor Schurter/Colombo en Alleman/Stosek.

Vijfde algemeen

In de stand rukt de Belgisch/Tsjechische combinatie op naar de vijfde plaats. Ze hebben wel ruim een kwartier achterstand op tienvoudig wereldkampioen Schurter en Colombo, die leiden met 42 seconden voorsprong op Braidot/Avondetto.

Alleman en Stosek kenden een moeilijke start in deze Cape Epic, maar wonnen dinsdag wel al de 66 kilometer lange tijdrit. De 29-jarige Alleman uit Otegem is de Belgische kampioen en een voormalig Europees kampioen in het marathonmountainbiken.

Hitte

De achtdaagse Cape Epic duurt nog tot en met zondag. De wedstrijd kreunt onder een loden hitte en erg stoffige omstandigheden. Gisteren, woensdag, moest de derde rit voor de achterblijvers zelfs voortijdig worden stopgezet, door temperaturen boven de veertig graden en tientallen medische interventies. Onder meer paralympiërs Ewoud Vromant en Louis Clincke strandden zo aan een bevoorradingspost.