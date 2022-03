Moorsele ademt koers in 2022, wielerliefhebbers worden verwend met vier wielerwedstrijden

Twintig jaar geleden vond in café Carlton een eerste bijeenkomst plaats waar Moorselekoerse uit zou volgen, voor elite zonder contract. De organisatie stelt vandaag trots het provinciaal kampioenschap voor elite 2 voor, op zaterdag 9 april. Later dit jaar volgen nog drie koersen.

Voorzitter Bjorn Moerkerke stelt het koersjaar voor. “We hebben vorig jaar het bestuur vernieuwd met enkele nieuwe krachten. Het is een goede zaak om een beroep te kunnen doen op vers bloed. We zijn dan ook trots om het West-Vlaams Kampioenschap Wielrennen te kunnen organiseren, samen met de gemeenten Wevelgem en Ledegem en het wielerteam Decock VanEyck Van Mossel Devos Capoen. Dat stond al jaren op onze verlanglijst. De koers zal starten aan café De Voerman in Rollegem-Kapelle. Elf ronden en 148 kilometer later ligt de streep aan café de Platse in Moorsele. We hopen op een honderdtal deelnemers.”

Er komt heel wat kijken bij zo’n organisatie en de taken zijn netjes verdeeld. “We werken al jaren samen met enkele vaste partners zoals Ambulance Depraetere, Freddy Vancoillie voor geluid en wagen, fotograaf Patrick Vanwijnsberghe en de vaste chauffeurs voor de rode vlag. Elk jaar wordt het wel moeilijker om seingevers te vinden. Rik Labeeuw volgt dit goed op voor ons. Voor de sponsors geven we ons boekje uit, dat iets heeft van de Vlaamse Filmpjes die ik las als kind. Dat zijn mensen die uit liefde voor de sport en uit sympathie voor Moorselekoerse hun duit in het zakje doen. Op die manier geven we hen iets terug, naast de affiche en het vipdorp natuurlijk.”

Naast het provinciaal kampioenschap zijn er dit jaar nog drie koersen te beleven. Op zondag 12 juni is er de junioren- en parochianenkoers waar inwoners van Moorsele zich even Wout van Aert kunnen wanen.

Jonge renners

Nieuw dit jaar is de wedstrijd voor junioren. “Er zijn in Moorsele veel jonge renners actief en het is voor die junioren een mooie kans om te schitteren in eigen gemeente. En de supporters zijn ook tevreden dat ze hun talenten van dichtbij aan het werk kunnen zien”, weet Bjorn Moerkerke.

Vrijdag 29 juli, tijdens de zomerkermis, is er de wedstrijd voor de elite zonder contract en beloften. En in september komt de koppeltijdrit terug. “Die koers is ook voor kinderen en we krijgen al geregeld de vraag van de kids wanneer ze kunnen vlammen. Met alle koersen samen bereiken we ongeveer elke leeftijd.” Iets voor dames? “Er zijn al heel wat dames die fietsen. Die kunnen bij ons al meedoen bij de parochianen en de tijdrit. Maar wie weet in de toekomst.” (Henk Vandenbroucke)

Meer info op www.moorselekoerse.be.