Minervaploeg wint koers van overleden baas

De koers van hun overleden baas winnen. Met die missie kwamen de mannen van Minerva aan de start van de Grote Prijs Daniël Carpentier. En dat lukte na een indrukwekkende collectieve prestatie. De bloemen waren voor de weduwe van overleden Minerva-baas Filip. “Dit is heel emotioneel”, stamelde de dame.

De nieuwe wedstrijd was bedoeld als hulde aan oud-wielrenner Daniël Carpentier door zoon Filip uit Noordschote. Maar na zijn onverwacht overlijden drie weken geleden werd de Grote Prijs plots ook een eerbetoon voor de baas van fietsenzaak Minerva en zijn gelijknamige wielerploeg.

Op de dertien rondes van in totaal 134 kilometer door Elverdinge en Vlamertinge vochten de Minerva-renners als leeuwen. Aangemoedigd door de Leeuw van Vlaanderen: Johan Museeuw, die werkt als adviseur in de continentale ploeg van Filip. Een kopgroep scheidde zich af van het peloton, met daarin drie Minerva-renners: ‘thuisrijder’ Thomas Joseph (25) uit Heuvelland, Gil D’Heygere (24) uit Zulte en Kasper Saver (21) uit Kortrijk.

Luid applaus bij start en finish

D’Heygere sprintte als eerste over de finishlijn bij OC Den Elver en café ’t Vervolg, de uitvalsbasis van de vrijwilligers van de Grote Prijs. Tegenover het café was het podium opgebouwd uit oude foto’s van Daniël, en grote Minerva-ballonnen met Filips slagzin ‘Fietsen voor het leven!’

Bij de start en finish werd luid geapplaudisseerd voor Filip. De winnaar overhandigde de bloemen aan de weduwe van Filip, die het moeilijk kreeg. “Ik sta te trillen op mijn benen, dit is heel emotioneel”, stamelde de vrouw.

Museeuw troost weduwe

Ze werd getroost door Museeuw. “Dit is een speciale dag”, zei Museeuw. “Filip wou veel toeters en bellen, maar die lieten we achterwege. Het werd een dubbele memorial in alle sereniteit.”

“Hier winnen is heel mooi”, reageert Gil D’Heygere. “We stonden met vijftien ploeggenoten aan de start, maar je moet het nog altijd afmaken.”

“We hebben het perfect uitgespeeld met de ploeg”, vertelt Thomas Joseph. “Dit is een lichtpunt in een zwarte periode. Ik hoop dat het mooi project van Filip blijft voortbestaan.”

Filip eren met overwinning

“Ik heb een dubbel gevoel”, aldus teammanager Gilbert Orbie. “Dit moest een groot feest worden, maar dat was het niet. Filip eren met een overwinning. Dat was het doel en dat is gelukt. Er werd hard gekoerst en we namen steeds de koers in handen. De ploeg? Die blijft bestaan. Alle sponsoring is geregeld vanuit Minerva. Hopelijk kunnen we er samen nog een succesvol seizoen van maken.”

Of er een tweede editie komt van deze Grote Prijs is nog niet zeker. “We zitten nog samen met de mensen van Minerva en hopen op een vervolg”, zegt Kristof Sennesael in naam van de organiserende wielerclub.

“Voor deze eerste editie hadden we prachtig weer, veel renners en een grote opkomst van toeschouwers. Filip zou trots geweest zijn. We dragen hem voor altijd in ons hart.”

(TP)