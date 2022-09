Minerva Cycling Team zoekt nieuwe sponsors: “Hopelijk weten we snel meer”

Het nieuws dat Minerva Cycling Team zou stoppen, blijkt te voorbarig. Manager Gilbert Orbie blijft gemotiveerd om in de korte tijd die nog rest nieuwe sponsors te vinden.

Minerva Cycling beleeft op sportief vlak een mooi eerste seizoen als continentale ploeg. De verwachtingen werden overtroffen met 12 zeges. Ook de tweede plaats van Thimo Willems in de Brussels Cycling Classic was een van de orgelpunten. Toch heeft het seizoen een grote zwarte rand, na het plotse overlijden van mecenas Filip Carpentier in april. De vrees was dat de ploeg volgend jaar alweer zou worden opgedoekt. “Dat nieuws is te voorbarig”, benadrukt manager Gilbert Orbie (65). “Renners kregen het bericht dat ze vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen. Op dit moment kunnen we hen geen garantie bieden over hoe de toekomst er zal uitzien. Daardoor zullen er wellicht geruchten ontstaan zijn, dat de ploeg definitief stopt. Die geruchten zijn nefast voor het aantrekken van mogelijke nieuwe sponsors.”

Dagelijkse bezigheid

Gilbert weet dat het moeilijke tijden zijn, maar blijft hoopvol. “Het aandeel van Minerva zal teruggeschroefd worden. Als we een nieuw project hebben, dan zouden ze als materiaalsponsor kunnen fungeren. Ik ben volop bezig met enkele sponsordossiers. Het is een dagelijkse bezigheid. Dat Johan Museeuw betrokken is bij onze ploeg, kan wel deuren openen. De deadline voor de UCI is 1 november, maar ik hoop tegen 15 oktober meer nieuws te hebben. Desnoods gaan we van start met minder middelen en minder renners. Het is nog wat koffiedik kijken, maar ik blijf gemotiveerd om dit tot een goed einde te brengen.” (API)