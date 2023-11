Michiel Nuytten bergt wielerdroom definitief op

Michiel Nuytten (22) heeft zijn droom om profwielrenner te worden definitief opgeborgen. Nadat hij tot dat besluit kwam, bleef de boerenzoon niet bij de pakken zitten. Met SK Torhout speelde hij zondag z’n eerste voetbalmatch en op 6 november ging hij aan de slag als huishoudelijk elektricien.

Vorig jaar won Michiel Nuytten de slotetappe van Tour de Moselle, deze keer ging hij in dezelfde rit tegen de grond. Een val die hem een gapende wonde ter hoogte van de knie bezorgde. Vermoedelijk door het schuiven over een riooldeksel. De renner van EFC-L&R-Van Mossel mocht acht dagen zijn knie niet plooien. Hij hervatte in Tielt in de Omloop van het Hoogserlei, maar hield het na een uurtje voor bekeken.

“Ik had nog mijn zinnen gezet op Parijs-Tours voor beloften, maar die wedstrijd heb ik niet gehaald”, zucht Nuytten. “Tour de Moselle was mijn laatste koers. Ik stop met koersen. De stap naar de profs zetten, was mijn droom. Maar er zal geen profcontract mijn richting uitkomen. Dus kap ik ermee. Ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. De voorbije jaren heb ik er alles aan gedaan om me goed voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijden. Bovendien kreeg ik altijd de kans te koersen zoals ik het wou: offensief. Heel vaak was ik mee, maar de klus met succes afronden was moeilijk. Op het BK in Putte werd ik één kilometer van de streep gegrepen, in de koninginnenrit van de Flanders Tomorrow Tour in Poperinge driehonderd meter van de finish. Goede prestaties, maar net niet.”

Aanvaller SK Torhout

Het lijkt erop dat Michiel Nuytten het afscheid – hij maakte acht jaar deel uit van het peloton, van nieuwelingen tot en met beloften – reeds een plaats gaf. Snel draaide hij de knop om. Voor hij begon te koersen, voetbalde hij bij VC Ardooie. “Met een vriend ga ik bij SK Torhout voetballen”, verduidelijkt hij. “Rechtsvoor is mijn favoriete positie. Aan het VTI in Torhout werkte ik mijn secundaire opleiding elektriciteit af. Op 6 november ging ik aan de slag als huishoudelijk elektricien.”

(HF)