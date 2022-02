Michael Vanthourenhout krijgt zege cadeau van Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout heeft zaterdag de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen. Hij kreeg de zege cadeau van zijn teamgenoot Eli Iserbyt, met wie hij de finale kleurde. Laurens Sweeck reed naar de derde plaats, zodat het hele podium bevolkt werd door renners van Pauwels Sauzen-Bingoal. De Zwitserse kampioen Kevin Kuhn werd vierde, voor Niels Vandeputte.

Vincent Baestaens was het snelst weg en nam Thijs Aerts, Eli Iserbyt, Kevin Kuhn, Laurens Sweeck en Stan Godrie op sleeptouw in aanloop naar de eerste zandstrook. Het tempo lag meteen erg hoog, ondanks dat sommige delen van het parcours, door een regenbui die losbarstte vlak voor de start, er heel glibberig bij lagen. Iserbyt en Baestaens begonnen met een voorsprong van 3 seconden op Sweeck aan de tweede ronde. Een groepje met Kuhn, Vanthourenhout, Daan Soete, Timon Rüegg, Thijs Aerts, Vandeputte en Lander Loockx volgde op 10 seconden.

Bij het ingaan van de derde ronde zonderde een trio van Pauwels Sauzen-Bingoal zich af. Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck sloegen de handen in elkaar en controleerden de wedstrijd. Sweeck maakte voor half cross twee foutjes en moest daardoor zijn teamgenoten laten rijden. Vandeputte vond bij de Zwitsers Rüegg en Kuhn steun. Voorin gingen Iserbyt en Vanthourenhout op het rempedaal staan om Sweeck terug op te pikken.

Nadat die opnieuw een fout maakte, werd de gashendel toch maar weer opengedraaid. Bij het aansnijden van de voorlaatste ronde volgde Sweeck op 6 seconden van zijn ploegmaten. Vandeputte volgde met zijn Zwitserse metgezellen op een halve minuut.

Vrijgelijde

In de laatste rechte lijn gaf Iserbyt een vrijgeleide aan Vanthourenhout, die zo zijn vierde zege van het seizoen mocht vieren. Eerder won hij de Berencross van Meulebeke, de wereldbekerwedstrijd van Namen en de Universiteitscross van Brussel. In Sint-Niklaas volgt hij Iserbyt op de erelijst op.

“Eli had me in de wedstrijd al gezegd dat ik zou mogen winnen van hem. Maar hij reed toch best snel”, verklaarde Vanthourenhout na zijn vierde overwinning van het seizoen. “Ook in die laatste ronde. Ik moest goed doorgeven om zijn wiel te kunnen houden. Het gebaar dat Iserbyt stelt is supermooi. De dag kon niet mooier eindigen.”

“Iserbyt was dit seizoen een van de beste veldrijders. Anders kan je geen veertien keer winnen. Als ik voor hem iets kan doen, dan ga ik daar niet op wachten. Met veel plezier zelfs. Dat was dit seizoen toch wel enkele keren het geval. Als Eli de zaak dan afwerkt, heb ik daar ook plezier van. Mooi dat hij nu iets teruggeeft. Zondag is er opnieuw cross. Doel is om in in Oostmalle opnieuw iemand van de ploeg aan de overwinning te helpen. Misschien moeten we dat dan wel doen voor Laurens Sweeck.”

Veel gedaan

“Michael heeft dit seizoen zoveel gedaan voor de ploeg. Ik ben echt blij dat ik hem de overwinning kon schenken”, reageerde Iserbyt na de Waaslandcross in Sint-Niklaas.

“Vergeet niet dat hij er ook voor geknokt heeft. Anders was hij niet met me mee geweest. Ik ben blij, het is een mooie dag. We hadden al snel door dat het tussen ons ging gaan voor de zege. Laurens Sweeck was weggevallen, nadat hij wat foutjes maakte. Het was misschien wel ideaal geweest om met drie de laatste rechte lijn op te draaien maar achter Laurens zaten ze ook niet stil. Wij mochten het risico niet nemen dat ook de anderen aansluiting zouden maken.”

Laurens Sweeck

“Daarom beslisten we om met twee door te gaan. Vanthourenhout is er altijd voor mij. Op de kamer, op stage, op training, noem maar op. Hij staat me altijd bij. We verstaan elkaar bijzonder goed, zelfs zonder woorden. Zondag rijden wij in Oostmalle onze laatste cross van het seizoen. Dan gaan we vol de kaart Laurens Sweeck trekken. Dat meen ik. Hij won er al twee jaar op rij en waarom dan niet gaan voor een drie op drie voor hem?”