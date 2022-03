Michael Matthews wint eerste rit in de Ronde van Catalonië

Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) heeft maandag de eerste rit in de Ronde van Catalonië (2.UWT) op zijn naam geschreven. Na een geanimeerde rit over 171 kilometer, waarin de Belg Pieter Serry de finale kleurde, was Matthews in een spurt bergop de snelste van een uitgedund peloton.

De openingsrit ging dan wel over drie beklimmingen van derde categorie, maar vooral een vlak middenstuk zorgde voor animo: een waaier van negentien renners reed weg en sloot aan bij een vroege vlucht van zes. In de kopgroep van 25 renners die zo ontstond zat een bijzonder ruime delegatie van het Australische Team BikeExchange-Jayco, waaronder klassementskopman Simon Yates en Michael Matthews, de laatste winnaar in aankomstplaats Sant Feliu de Guixols.

Lang duurde dat waaieravontuur niet: onder meer Movistar, Bora-Hansgrohe en AG2R Citroën hadden de goeie slag gemist en dichtten de kloof. Het sein voor vijf andere renners om een vlucht op te zetten in de aanloop naar de laatste beklimming. Daarbij de Belg Pieter Serry van Quick-Step Alpha Vinyl en verder ook Bruno Armirail, Théo Delacroix, Jonathan Caicedo, Jonas Hvideberg en Alex Molenaar.

Een maximumvoorsprong van meer dan een minuut bleek in de kletsnatte finale niet te volstaan voor Serry en co. Op de laatste, vijf kilometer lange beklimming van derde categorie, halveerde het peloton zijn achterstand. In de afdaling en de vlakke kilometers daarna deed Dylan Teuns de rest in dienst van Sonny Colbrelli. Zeven kilometer voor de finish kwam het uitgedunde peloton terug aansluiten bij de resterende koplopers.

De aankomstlijn lag getrokken bovenop een helling, en daarop probeerde de jonge Belg Sylvain Moniquet nog de sprinters te verrassen. Dat lukte niet: olympisch kampioen Richard Carapaz zette van bijzonder ver de spurt in, maar uiteindelijk waren het specialisten Colbrelli en Matthews die elk aan een kant van de weg gingen strijden voor ritwinst. Colbrelli leek het lang te gaan halen, maar het was uiteindelijk Matthews die in Sant Feliu de Guixols opnieuw aan het langste eind trok. Colbrelli werd tweede, de Fransman Quentin Pacher derde.

Kort nadat hij naar de tweede plaats was gesprint van de openingsetappe werd de 31-jarige Colbrelli in aankomstplaats Sant Feliu de Guixols onwel en kreeg hij hartmassage toegediend. In het ziekenhuis van Girona ondergaat hij bijkomende onderzoeken. De toestand van de Italiaan is stabiel.