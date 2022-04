Met veel zin trekt Sander Inion naar de PK’s

Geduldig wachten op kansen hoeft voor Bruggeling Sander Inion (18) niet. Met EFC-L&R-AGS kon hij al de Grand Prix Lillers (1.2), Olympia’s Tour (2.2) en de Wim Hendriks Trofee (opener Road Series U23) rijden. Zijn volgende opdrachten worden de PK’s op de weg (Waregem, 10/4) en tegen de klok (Ruddervoorde, 13/4).

“Ik probeer goed te trainen in functie van de West-Vlaamse beloftenkampioenschappen. In Ruddervoorde rijd ik mijn eerste individuele tijdrit. Over 24 kilometer: kortere tijdritten liggen me iets beter. Ik heb er zin in en zie wel waar ik uitkom.”

Sander Inion werkte al een ploegentijdrit af. De Olympia’s Tour, een Nederlandse rittenkoers, opende ermee. “We klokten de twaalfde tijd en waren het eerste clubteam”, gaat Inion verder. “De eerste etappe was een waaierrit. Daar was het voortdurend vechten. In de tweede groep haalde ik de streep. Daags nadien ging het over de Vamberg. In die rit kende ik te veel pech. Eerst moest ik van fiets wisselen, en in de finale reed ik in een put, met twee lekke banden als gevolg. De volgwagen van de ploeg was niet bij mij, een neutrale auto ook niet. Daar eindigde mijn Olympia’s Tour.”

Want in een karavaan achter een peloton gaat het er hectisch aan toe. Net als in het peloton. Met de Wim Hendriks Trofee reed Inion een waaier- en kasseikoers. “We waren rustig achteraan gestart, maar het was er meteen op”, zucht Inion. “Gelukkig hebben we dat met de ploeg rechtgezet. Met Thomas Naudts en Dylan Vandenstorme hadden we in de beslissende vlucht twee pionnen.”

Inion bolde in de derde waaier als veertigste over de streep. Hij combineert koers met universiteitsstudies Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.