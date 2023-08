Memorial Danny Jonckheere op 30 augustus in Oudenburg

Traditioneel staat de laatste woensdag van augustus in het teken van de Memorial Danny Jonckheere. Die vindt dit jaar plaats op woensdag 30 augustus, intussen al de 27ste editie. “Het startschot wordt gegeven om 13 uur ter hoogte van het marktplein in Oudenburg. Er worden 12 ronden gereden, goed voor een totale afstand van 163 km. Het einde is voorzien rond 17 uur”, meldt burgemeester Anthony Dumarey.

Tijdens de wedstrijd is verkeer mogelijk in de rijrichting van de koers, na de groene vlag. Door de werken in de Vaartstraat is er dit jaar een ander parcours en is ook de rijrichting veranderd.

De renners nemen volgend traject: Marktplein, rechtsaf Hoogstraat, linksaf Westkerksestraat, ovonde naar Eernegemsestraat, linksaf Ossenweg, linksaf Zeeweg, rechtsaf Oude Brugseweg, rechtdoor Duinenweg, linksaf Gistelsesteenweg, linksaf Noordstraat, rechtdoor Ettelgemstraat, rechtdoor Zerkegemsestraat, rechtdoor Dorpsstraat, rechtdoor Ettelgemsestraat, rechtsaf Cottemweg, linksaf Stationsstraat en rechtdoor tot in de Marktstraat.

Wie vanuit Oostende of Bredene binnen rijdt, kan dus gewoon meerijden met de koers. Vanuit Eernegem kan je via de Noordstraat of via Gistel naar Oudenburg, of je rijdt gewoon mee met de koers. De Brugsesteenweg wordt niet afgesloten, er is enkel wat oponthoud. De Eernegemsestraat blijft tweerichtingsverkeer tot aan de ovonde. De handelaars blijven daar dus ook bereikbaar.