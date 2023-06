Maxim Veys en Niels Lybeer gaan op zoek naar de beste voorspeller van de Tour in Kortrijk

Wie houdt van koerspronostieken, kent ongetwijfeld de Wielermanager van Sporza. Deze wedstrijd wordt tijdens het voorjaar en de Tour de France georganiseerd op de sportwebsite van VRT. Met zowat tienduizenden deelnemers stel je een team samen van klimmers en sprinters en kies je voor elk rit uit je 16 renners. Na elk rit verdient de top 25 punten. Jouw kopman en de ploegmaats van de winnaar krijgen bonuspunten. Niet tevreden over een van je renners? Gooi hem uit jouw bus en neem een andere renner. Maar let op, je kan maar vier transfers doen tijdens de Tour én je moet op elke transfer een belasting betalen.

Veel koersfans spelen met veel toewijding mee met de wielermanager, ook gemeenteraadsleden Niels Lybeer (Team Burgemeester) en Maxim Veys (Vooruit) zijn grote fan en spelen al jaren samen met enkele vrienden.

“Ik won het voorjaar en eindigde zelfs in de top 1000 in heel Vlaanderen. Niels won op zijn beurt de Giropronostiek, dus de Tour zal beslissen wie de beste is van ons twee dit seizoen”, vertelt Veys. De twee gemeenteraadsleden willen nu de competitie opentrekken naar alle inwoners van Kortrijk en bepalen welke inwoner de beste wielervoorspeller is.

Zoveel mogelijk Kortrijkzanen betrekken

“De wielermanager zelf is maar een deel van de beleving. Het is de onderlinge competitie en vooral de WhatsAppgroep waar het grootste plezier beleefd wordt. We willen zoveel mogelijk Kortrijkzanen betrekken bij deze beleving. We weten dat er veel liefhebbers zijn in onze stad, zo heeft de bende van KSA Adelaars bijvoorbeeld één van de sterkste voorspellers”, zegt Veys.

“De tourmanager geeft een extra dimensie aan de tour. Naast de Belgen supporter je dan ook voor renners uit je ploeg. Iedere etappe is dan plots van tel. We doen dit vooral omdat we graag van koerse klappen. De competitie is vooral voor het plezier, maar we voorzien ook een prijs voor de winnaar: een Quicksteptruitje”, vertelt een enthousiaste Niels Lybeer. Er wordt een WhatsAppgroep ‘Tourmanager Kortrijk 2023’ opgericht waar alle wedijver, gestoef en getwijfel terecht kan.

Praktische info

De winnaar van de competitie kan een Quicksteptruitje en petje winnen, maar de competitie draait vooral om het plezier en de informele titel van Kortrijks Wielerpronokampioen. Wie wil meedoen, maakt gratis een ploeg aan op de site van Tourmanager (https://wielermanager.sporza.be/). De uitnodigingslink voor de Kortrijkse competitie vind je op https://wielermanager.sporza.be/join/gZGvX3bQ26Nr. Om lid te worden van de WhatsAppgroep klik je op deze link https://chat.whatsapp.com/CRLGPRajMrpIan1cmLmYRa of stuur je een bericht naar 0477 71 80 96 (Maxim Veys) of 0486/65.48.29 (Niels Lybeer).