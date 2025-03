Maurits Baart wil zich tonen bij de juniores

Afgelopen zaterdag koerste eerstejaarsjunior Maurits Baart op eigen bodem in Danilith Nokere Koerse. Door een valpartij moest hij het peloton laten rijden, maar hij neemt wel het goede gevoel op de fiets mee naar de komende wedstrijden. Dit weekend krijgt hij met de tweedaagse Guido Reybrouck Classic in Damme alvast een nieuwe kasseiklassieker voor de wielen geschoven.

Maurits is nog relatief nieuw in het peloton. Als 14-jarige aspirant begon hij wat te koersen, in combinatie met voetbal. Pas vorig jaar, als tweedejaarsnieuweling, sloot hij het voetbalhoofdstuk af en ging hij vol voor het wielrennen. “De combinatie was niet langer meer haalbaar, en anderzijds was ook mijn ambitie om te voetballen weg. Nu ik al mijn energie in de koers kan steken, merk ik natuurlijk wel dat ik meer progressie boek. Vorig jaar maakte ik alvast een constant seizoen met heel wat toptwintigplaatsen. Mijn beste resultaat was een vijfde stek in Kuurne”, aldus de pion van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke. Dit seizoen ging het de Anzegemnaar nog niet echt voor de wind. Op het clubkampioenschap in Izegem reed hij dan wel zes ronden in de aanval, hij moest zich tevreden stellen met een anonieme 42ste plaats. In De Klijte zat zijn wedstrijd er al na 50 meter op toen een andere renner in zijn achterderailleur reed. “Gelukkig mocht ik een ronde later weer inspringen. Ik kon nog mooi meekoersen en zou uiteindelijk 21ste worden, maar werd niet meer in de uitslag opgenomen.”

Conditie

En afgelopen zaterdag in Nokere Koerse wist de 16-jarige sportman aanvankelijk de dans wat te ontspringen – de hectische openingsfase telde maar liefst vijf valpartijen op amper 30 kilometer. Na ongeveer een uur wedstrijd raakte hij op de Varent alsnog betrokken in een val, waardoor hij het peloton moest laten gaan. “Maar het allerbelangrijkste dat ik uit de seizoensstart onthoud: de conditie zit goed. Elke week voel ik me beter worden en ik hoop op dat elan verder te kunnen gaan. Als het zo verdergaat, dan zitten er volgens mij wel mooie resultaten in. Zo hoop ik toch op een of enkele overwinningen in kermiskoersen, en een toptien- of toptwintigplaats in interclubs of UCI-koersen”, aldus de leerling van de Rhizo Sportschool Kortrijk.

Wegrit

Dit weekend staat er alvast een nieuwe kasseiklassieker op zijn programma: de tweedaagse Guido Reybrouck Classic in Damme. Op zaterdag is er een tijdrit van een grote 13 kilometer – een discipline waarin Baart zichzelf nog moet ontdekken – en op zondag de klassieke wegrit van om en bij de 120 kilometer met heel wat kasseistroken. (RRK)