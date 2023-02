Mauri Vansevenant strandt op een zucht van dagzege in Ronde van Oman

Matteo Jorgenson (Movistar) heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Oman (2.Pro) op zijn naam gebracht. De Amerikaan haalde het op een steile finish voor Oostendenaar Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën). Met Cian Uijtdebroeks (vijfde) en Maxim Van Gils (negende) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Jorgenson is ook de nieuwe leider.

De derde etappe was opnieuw een heuvelrit met onderweg zo’n 1600 hoogtemeters, waar vooral de steile finish zou bepalend zijn. De klim naar Jabal Haat, 4,6 km aan 8,5 procent, was lastiger dan de aankomst van zondag, waar Herrada won, en meer voer klimmers met een lange adem.

Nadat de vroege vlucht met daarin één landgenoot, Johan Meens, werd opgeraapt net voor de klim, was het wachten op de eerste aanval bergop. Dat duurde even door het hoge tempo van BORA-hansgrohe.

Louis Meintjes opende de debatten, maar werd overvleugeld. Een aanval van Matteo Jorgenson had meer succes en hij dunde het peloton der favorieten stevig uit, zo viel leider Herrada weg vooraan.

In de sprint met een selecte groep zette Jorgenson vervolgens ook als eerste aan en won hij met duidelijke marge voor Vansevenant, die op twee seconden strandde. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement, met zes tellen voorsprong op Vansevenant.