Mattijs Soetaert rekent op een constant seizoen

Ook voor Mattijs Soetaert nadert het nieuwe wielerseizoen met rasse schreden. Als tweedejaarsnieuweling hoopt hij vooral een constant seizoen te rijden, waar mogelijk doorspekt met enkele ereplaatsen uiteraard.

Vorig jaar startte Mattijs Soetaert heel goed bij de eerstejaarsnieuwelingen. Al vroeg in het seizoen stond hij in Kortemark-Edewalle op het podium met een derde stek. Dat herhaalde hij iets later nog eens op het provinciale kampioenschap in de Panne. “Dat had ik eigenlijk niet verwacht, zeker niet zo vroeg op het seizoen zoals in Kortemark. Vanaf juni leek die goede vorm echter wat weg te ebben, er viel altijd wel iets tegen: ziekte, pech … Maar ik focus liever op het goede: ik ben weer heel wat ervaringen rijker en blijf me amuseren op de fiets. Ook voor dit seizoen is dat natuurlijk mijn voornaamste doel: plezier maken, maar dat zou ik nu wel graag koppelen aan een constant seizoen. Goed starten, die lijn doortrekken doorheen het hele seizoen en waar mogelijk eens een mooi resultaat meepikken”, aldus de leerling bedrijfswetenschappen aan het Waregemse college.

Specifieke wedstrijden heeft hij (nog) niet aangestipt op de kalender, hij kijkt vooral uit naar het koersen op zich. “Het is gewoon tijd dat de winter gedaan is”, klinkt het.

De vorige jaren kon je de Deerlijknaar geregeld in het veldritcircuit aantreffen, maar dit jaar sloeg hij dat bewust over. “Mijn trainer, Luc Wante, vond het verstandiger om vol voor het wegseizoen te gaan”, zegt de renner van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke. De 15-jarige sportman voelt zich het meest in zijn sas in koude en regenachtige omstandigheden, op een relatief vlak parcours. “Aan dat klimmen wordt er wel gewerkt, maar voorlopig houd ik het nog liefst bij de kortere, explosieve hellingen”, voegt hij toe. (RRK)