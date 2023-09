Matthé De Leyn kijkt uit naar Keizer der Juniores: “Het beste van mezelf geven”

Eerstejaarsjunior Matthé De Leyn mag zich binnenkort opmaken voor zijn hoofddoel van het najaar. De 17-jarige Oostduinkerkenaar hoopt tijdens de Keizer der Juniores een mooie ereplaats in de wacht te slepen. “De rit van de zondagnamiddag is op dat vlak mijn beste kans”, blikt Matthé vooruit.

Na een slopende Tour du Valromey was Matthé De Leyn de afgelopen weken weer vaker in eigen streek actief. In Zwevezele leverde dat een achtste plaats op. “Daar wou ik sowieso aanvallend koersen, want ik wist dat het deelnemersveld tijdens de Triptyque Ardennais en de Route des Géants toch een pak minder zou zijn. Ik wou zeker meezitten in de ontsnapping.”

De renner van EFC – L&R – Van Mossel maakte na drie ronden de aansluiting met een kopgroepje dat uiteindelijk om de zege zou strijden. “Op minder dan een kilometer van de meet zat ik op kop en kreeg ik plots een paar meter. Net toen ik explosief aanzette, reden ze dat gaatje toch dicht. Maar het is goed dat ik het geprobeerd heb. In de sprint zat een zege er toch niet in. Ik moet meer durven met mijn hoofd tegen de muur lopen, om eventueel te kunnen winnen.”

Keizer

Normaal gezien is de open kermiskoers van Oostduinkerke een vaste afspraak voor de eerstejaarsjunior, maar deze keer kan Matthé niet van de partij zijn. Papa Peter – chirurg in AZ West – zit nochtans in de organisatie.

“Elk jaar is er geklaag dat er te veel licentiehouders meedoen. Daarom is er beslist dat er dit jaar geen licentiehouders mogen starten. Dat is wel jammer, want het is altijd leuk om mee te doen.” De wedstrijd maakt blijkbaar wel wat los in Oostduinkerke, want de hardrijder wordt er in zijn buurt vaak over aangesproken. “Ze vinden het dan raar dat ik niet mag meedoen. Maar ik nodig ze dan uit om tijdens de Keizer der Juniores op de Hoge Blekker te komen kijken.”

Als zogenoemde régional de l’étape is die Keizer der Juniores uiteraard een erg belangrijke afspraak. “Ik kijk er echt naar uit, maar eigenlijk heb ik nog niet stilgestaan bij mijn doel. Ik wil vooral geen anonieme koers rijden, al zou dat in dat sterke deelnemersveld wel kunnen gebeuren. De rit van de zondagnamiddag is volgens mij de beste kans op een dichte ereplaats.” Aan de steun van de supporters zal het in ieder geval niet liggen. “Ook voor vrienden is het de perfecte gelegenheid om eens te komen kijken. Ik wil zeker het beste van mezelf geven.”

Steun van vader

Matthé De Leyn is al enkele jaren één van de talenten in het jeugdpeloton, maar proefde eerst van enkele andere sporten. “Ik heb vroeger zoals ongeveer elke jongen gevoetbald, bij Coxyde. En dan heb ik ook nog eventjes volleybal gespeeld, maar ik ben nog altijd heel blij met mijn keuze voor de koers.”

De liefde voor de fiets kreeg de Oostduinkerkenaar met de paplepel mee van zijn vader, al speelde zijn zus er ook een klein rolletje in. “Het was eigenlijk mijn zus die wou beginnen fietsen. Toen het toch niet helemaal haar ding was, wilde ik het wel eens proberen op haar koersfiets. Ik vond het leuk, maar ben competitief ingesteld en wilde beginnen koersen. Uiteindelijk ben ik als eerstejaarsaspirant begonnen. Papa heeft me daar altijd 180 procent in gesteund. Hij heeft zelf nooit gekoerst, maar fietste toen ook echt veel.”

Als rasechte wielerliefhebber geniet Matthé ook van de wedstrijden op televisie. “Het is bijvoorbeeld in de Vlaamse Ardennen geestig om te zien waar ik zelf al allemaal ben geweest. Vroeger ging ik ook kijken naar de Driedaagse van De Panne. En nu sprint ik elk jaar naar huis voor de Bredene-Koksijde Classic.”

Ten slotte kan de student wetenschappen-wiskunde aan het college van Veurne bevestigen dat hij ook volgend seizoen zal uitkomen voor EFC – L&R – Van Mossel. “Er waren aanbiedingen, maar ik ben tevreden over de begeleiding en het programma van de ploeg. Volgend jaar zal ik ook weer de Beker van België kunnen rijden.” (Adriaan Clynckemaillie)