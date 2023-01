Matteo Toortelboom verovert brons op BK strandracen: “Strandracen zie ik als voorbereiding op de weg”

Na papa Frederik Toortelboom (45) en Robbe (17) heeft ook jongste zoon Matteo (14) al een tijdje de weg naar de wielersport gevonden. Vorige week werd de kersverse eerstejaarsnieuweling derde op het BK strandracen. “Ik ben benieuwd naar mijn eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen”, aldus Matteo.

Matteo Toortelboom, de jongste zoon van Frederik Toortelboom en Valerie Vanbleu, loopt school in ’t Saam in Diksmuide, waar hij in het derde middelbaar de richting technologische wetenschappen volgt. Lange tijd combineerde hij de wielersport met een voetbalcarrière bij de jeugd van SV Koekelare, maar daar is intussen geen sprake meer van. “Ik heb moeten kiezen en twijfelde lang, maar nu mis ik voetbal niet meer echt, omdat koersen zo leuk is.”

Al op heel jonge leeftijd maakten Matteo en zijn drie jaar oudere broer Robbe kennis met de wielersport, uiteraard omdat hun vader al decennialang in de sport meedraait. “Maar veel herinner ik me niet van zijn wedstrijden. Ik kan me nog een zege in Gistel voor de geest halen, maar daar blijft het zo ongeveer bij. Zelf zijn mijn broer en ik ooit begonnen met enkele koersjes bij de niet-aangeslotenen.”

Training op het strand

Zoveel jaren later begint Matteo komende maand aan zijn eerste campagne bij de nieuwelingen. Als voorbereiding stond hij vorige week aan de start van het Belgisch kampioenschap strandracen in Bredene. Hij behaalde brons bij de nieuwelingen. “In de laatste ronde streden we voor de derde plaats. Aan het keerpunt in het zand ben ik van mijn laatste concurrente weggereden. Ze hebben me niet meer teruggezien. Strandracen is voor mij training. Dat doe ik momenteel zo’n tien tot twaalf uur per week. Mijn schema’s worden opgesteld door Marc Hemeryck.”

Bij de 14-jarige aspiranten kende Matteo vorig jaar een succesvolle campagne op de weg. “Ik heb één keer gewonnen, in Krombeke. Daarnaast werd ik één keer tweede en drie keer derde. Volgende maand volgt dus mijn debuut bij de nieuwelingen. Ik ben benieuwd naar het niveau dat ik zal halen. Ik kijk zeker niet uit naar specifieke wedstrijden, maar wil elke week zo goed mogelijk voor de dag komen. De komende anderhalve maand trainen we in België. Met mijn ploeg KVC Noordzeemeeuw, waar mijn vader ook voor rijdt, zullen we misschien wel eens in de Ardennen gaan trainen.”

Sprinten tegen papa

Sprinten is zijn grootste kwaliteit, denkt Matteo op dit moment. “Mijn papa kan ik soms zelfs al eens verslaan, maar het lukt me niet altijd”, vertelt de 14-jarige eerstejaarsnieuweling. “Ja, ik hoop hem binnenkort eens te kunnen lossen. Soms aanvaardt hij het dat wij stilaan beter worden dan hij, al wil hij zelf nog altijd de beste zijn, hoor. Soms train ik met mijn broer en papa, maar meestal trek ik op pad met Aksel Decaestecker, die ook koerst.”

“Al zal ik eind deze maand voor de eerste keer aan de de start van dezelfde wedstrijd als mijn vader staan, de duostrandrace in Bredene. Mijn broer start samen met hem, terwijl ik met Thor Peeters samenrijd”, aldus Matteo, die Mathieu van der Poel als zijn favoriete wielrenner ziet. “Zijn stijl van koersen staat me enorm aan.”