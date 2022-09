Mathieu van der Poel wint Izegem Koers

Izegem Koers was opnieuw een schot in de roos. Honderden toeschouwers genoten langs het parcours van een onderhoudende wedstrijd met toppers als Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Guillaume Van Keirsbulck, Eli Yserbyt en Mathieu van der Poel, die de wedstrijd won.

Vooraf vreesden sommigen dat de ziel van de koers wat zou verdwijnen omdat de start op de Korenmarkt ingeruild werd voor de Gentseheerweg, waar zich ook al de finishlijn bevindt. Niets van dat alles aan het begin van de koershoogdag op het Blauwhuisdomein, waar heel wat mensen waren opgedaagd om te genieten van de ploegvoorstelling. Die had de organisatie voor het eerst geprogrammeerd om voor wat extra beleving te zorgen. “Een fijne toevoeging, omdat we zo de vedetten eens van dichterbij kunnen zien”, beamen vrienden Michael Vermeersch en Toby Deprez. “Voor Izegem Koers nemen we speciaal een dagje vrij omdat al eens ‘zwaar’ kan worden”, knipoogt het duo, terwijl ze van een pintje nippen.

Meer overzicht

Ook aan de eigenlijke start stonden heel wat mensen, met als voordeel dat het iets minder druk aanvoelde dan op de Korenmarkt. “Daar was het soms over de koppen lopen, hier behielden we iets meer overzicht”, zegt Veronique Dejonghe, die een kijkje kwam nemen. “Het is spijtig voor de horeca dat de koers niet meer in het centrum passeert, maar voor liefhebbers is dit beter.” De organisatie nam het zekere voor het onzekere omdat er volgend jaar werken aan de Centrumbrug zijn en zo voor enkele jaren aan een vast parcours kunnen vasthouden.

Sprint met Lampaert

Verder ook heel wat toeschouwers langs de Roeselaarsestraat, waar ze een goed zicht kregen op het peloton. Los van enkele flinke plensbuien was het opnieuw een gezellig volksfeest, met heel wat pop-upcafeetjes. Rond de klok van 18 uur kwam het in de laatste kilometers tot een sprint tussen streekgenoot Yves Lampaert en Mathieu van der Poel, maar die laatste reed als eerste over de finishlijn en won Izegem Koers 2022.