Mathias Declercq wordt ploegleider bij Lead Out Cycling Academy

Na een carrière van vijftien jaar als renner wordt Mathias Declercq op amper 23-jarige leeftijd ploegleider bij The Lead Out Cycling Academy. De Veurnenaar wil zijn renners vooral zijn ervaring doorgeven.

De bal ging aan het rollen toen Mathias Declercq in augustus werd opgebeld door Patrick Laurez. “Ik ken hem goed van bij Zannata, waar we samen een goede periode hebben gekend. Het idee spookte trouwens wel al langer door mijn hoofd. Ik heb natuurlijk de ervaring als renner, maar ben ook leraar Nederlands-geschiedenis aan het Sint-Martinusinstituut in Koekelare. Het is voor mij dus een passie om met jongeren te werken.” Voor de renner van KDM-Pack Cycling Team had de beslissing uiteraard ook gevolgen voor zijn eigen toekomst in het peloton. “Daarom heb ik inderdaad enkel over de timing toch wel getwijfeld. Het is een feit dat ik zelf nog renner ben en het volgend jaar nog voor een stuk wil combineren. Ik wil sowieso in conditie blijven, want het is de bedoeling dat ik in de winter op de fiets meega met de renners. Eventueel zal ik ook nog enkele wedstrijden rijden. Het is ook nog afwachten welk programma ik zal krijgen.”

Juniores

Met meer dan dertig juniores onder zijn hoede ligt er sowieso voldoende werk op de plank voor de Veurnenaar. “Het is wel de visie van de ploeg om ons niet vast te klampen aan een categorie. Ik zal dus vooral met de juniores werken, maar soms ook met de nieuwelingen en eventueel met de beloften. Dat is ook belangrijk om de doorstroom te garanderen.” De afgelopen seizoenen bestond The Lead Out Cycling Academy uit twee ploegen: EFC-L&R-Van Mossel en Gaverzicht-BeOkay-Van Mossel. “Volgend jaar worden de roodjes en de groentjes weer één ploeg. De programma’s worden grosso modo samengevoegd. Ik mag wel zeggen dat we op dat vlak bij de top van België zitten. Iedereen is nu ook welkom bij de ploeg.”

Als ploegleider wil Declercq dan ook zorgen dat iedereen voldoende aandacht krijgt. “In het begin wil ik me focussen op de mannen met wie het minder gaat, want ik heb die mindere momenten de laatste jaren ook meegemaakt. Op zulke momenten heb je net meer nood aan een babbel en een schouderklop. Het beste voorbeeld is Patrick Laurez zelf. Na het weekend kreeg ik van hem altijd eens een belletje. Het is dan ook een unieke kans om onder Patrick in deze mooie structuur te kunnen werken.”