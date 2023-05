Marvin Odent met zilver in De Ronde in Vlaanderen naar de World Cup in Oostende

Zondag had de tweede editie van de Vlaamse G-wielerklassieker De Ronde in Vlaanderen plaats. Marvin Odent uit Hollebeke (Ieper) was een van de deelnemers binnen het ruime internationale gezelschap. Hij reed in zijn categorie MH3 naar een zilveren medaille. Veel tijd om te recupereren is er niet want van 4 tot en met 7 mei neemt hij in Oostende als een handbiker deel aan de UCI World Cup.

De Para-Cycling Classics Ronde in Vlaanderen kon naast het mooie weer rekenen op een ruim deelnemersveld uit alle hoeken van de wereld. De start van deze door de UCI erkende G-wielerklassieker lag op de Markt in Brugge. Na een rit van 80 kilometer ging het richting de Markt van Ronse waar de finish lag. Onderweg trotseerde iedereen enkele bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen. “Ik heb de laatste jaren al heel wat wedstrijden gereden en gewonnen, maar hier De Ronde in Vlaanderen mogen meerijden met de elite van over de hele wereld was voor mij een hele eer”, vindt Marvin Odent (39) die als club The Spirit of handcycling heeft. Op het podium mogen staan met een zilveren medaille. Dat komt bij hem echt wel binnen. “Dit is mijn mooiste herinnerring uit heel mijn carrière. Ook al omdat het een unieke wedstrijd was in lijn, met alleen sterke deelnemers. Marvin wilde zich in de eerste plaats meten tegenover zijn concurrenten. “Er werd best hard gereden en het was een pittig parcours, met twee en toch wel de zwaarste van de drie hellingen op het einde, op zo’n twintig kilometer van de meet.”

Paralympische Spelen

Voor Marvin, die in de klasse MH3 rijdt waar G-wielrenners weinig of niet over de buikspieren of een rompbalans kunnen beschikken, is het alvast een goede opwarming voor Oostende. Daar heeft van donderdag 4 tot en met zondag 7 mei op de Zeedijk de zevende editie van de UCI World Cup plaats. Er nemen in totaal in alle categorieën ruim 550 atleten uit 52 landen deel. Marvin rijdt op donderdag de tijdrit (21 km) en op zaterdag de wegrit (63.9 km). In zijn klasse MH 3 moet hij het opnemen tegen 59 andere renners. “Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er de hele winter naartoe getraind. En om de druk in Oostende wat weg te nemen heb ik mijn eerste wereldbeker vorige maand gereden in Maniago in Italië. In de tijdrit werd ik elfde en in de wegrit finishte ik als dertien, wat in mijn eerste internationaal seizoen heel mooi is en veel beter dan verwacht.”

De toprenners zullen in Oostende strijden voor de medailles en belangrijke punten verzamelen met oog op de Paralympische Spelen van Parijs 2024. “Donderdag is het parcours in de voormiddag afgesloten. Ik ga het dan zeker eens verkennen, ook al omdat er een keerpunt is van zo’n 180 graden dat ik graag onder de knie zou hebben. Qua prestatie hoop ik het even goed te doen als in Italië. Het is in eigen land en dit zorgt voor een nog grotere motivatie”, besluit Marvin Odent die in mei nog meedoet aan Parapanne in De Panne en ook nog het Open Vlaams kampioenschap met als belangrijkste het BK op 3 juni in Mol. Daar wil die Ieperling zijn titel verdedigen en eventueel verlengen.

Naast Marvin Odent komt in Oostende in dezelfde klasse H3 bij de vrouwen Laurence VandeVyver uit Maldegem aan de start. In klasse C4 bij de mannen is er de deelname van Jürgen Eeckeloo uit Eernegem. (ACR)