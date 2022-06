Marvin Odent is Belgisch kampioen handbike MH3: “Deze trui geeft me een boost”

Zes jaar geleden raakte Marvin Odent (39) verlamd na een werkongeval, maar de Hollebekenaar bleef niet bij de pakken zitten. Hij vond met handbike een nieuwe passie en maakte afgelopen weekend zijn droom waar. Marvin kroonde zich tot Belgisch kampioen handbike MH3.

Hoe zet je iets negatiefs om in iets positiefs. Marvin Odent uit Hollebeke weet er alles van. Toen hij zes jaar geleden door een raam viel, raakte hij verlamd. Een bittere pil om te slikken voor een man die in de fleur van zijn leven zat, maar Marvin wou niet van opgeven weten. Hij vond met handbike een uitlaatklep en ongeveer zes jaar na zijn vreselijk ongeval mag hij zich Belgisch kampioen handbike H3 noemen.

“Ik ben ongelofelijk trots op mezelf en op mijn gezin”, vertelt Marvin. “Het is ook voor hen niet altijd even gemakkelijk, want het vergt toch heel wat trainingsarbeid. Ik train een vijftal keer in de week. Meestal is dat eens een goed uur, maar soms zit er ook wel eens een training van vier uur bij. Voor mijn ongeval ging ik af en toe eens gaan lopen, maar daar bleef het ook bij. Handbike heb ik leren kennen door ‘The Spirit of Handcycling’, de club waar ik bij aangesloten ben. Door hen heb ik het eens geprobeerd en ik amuseerde mij meteen. Ik vond het leuk om nog eens helemaal fysiek uitgeput te zijn.”

Bij het grote publiek is handbike eerder een onbekende sport. “Het BK vond plaats in het Antwerpse Mol. We reden een uur plus een rondje. Je kan het een beetje vergelijken met het veldrijden. Op het BK moesten we rondjes van 2,8 kilometer afwerken. De afstand van een ronde varieert. Op sommige wedstrijden is één ronde 1,5 kilometer, op een andere wedstrijd 3 kilometer. Op een jaar neem ik deel aan zo’n vijftiental races. Er is ook een regelmatigheidscriterium dat bestaat uit tien wedstrijden. Na iedere race worden er punten uitgedeeld. De eerste krijgt 200 punten, de tweede 180, de derde 170, … Ik zou dat klassement graag op mijn naam schrijven en voorlopig ziet het er goed uit. Ik vertoef op de eerste plaats en kan de eindoverwinning al ruiken.”

Spandoek

Na het veroveren van de tricolore trui stonden heel wat mensen Marvin thuis op te wachten. “Ik had het niet zien aankomen. Het was een verrassing die echt enorm veel deugd deed. Mijn vrienden hadden een spandoek ontworpen en mijn vader had een plakkaat gemaakt, waar er veel Belgische vlaggetjes op stonden. Er was ook muziek aanwezig en we hebben enkele glaasjes gedronken. We hebben het goed gevierd. (lacht) Ik mag nu een heel jaar in die mooie trui rondrijden en daar kijk ik toch wel enorm naar uit. Het zal me ongetwijfeld nog meer moraal geven om er vol tegenaan te gaan.”

Marvin zijn droom is werkelijkheid geworden, wil hij nu ook internationaal scoren? “Ik ben daar stiekem wel mee bezig, maar ik ga nog geen concrete ambities uitspreken. Het is nog wat aftasten. Mijn eerstvolgende doel is het BK tijdrijden dat op 17 juli plaatsvindt in Zedelgem. Ik hoop ook die trui te veroveren.”

(Imar Vandenabeele)