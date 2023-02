Martijn Snaet uit Roeselare als verzorger in het spoor van Team Jumbo-Visma

Met het Vlaamse wieleropeningsweekend voor de deur tellen heel wat wielerliefhebbers af naar de passage van hun wielerhelden. Bij de teams zelf is het wielerseizoen al volop aan de gang. Zo ook bij de Nederlandse formatie Team Jumbo-Visma, waarvoor Martijn Snaet (32) sinds kort als verzorger werkt. De voormalige cafébaas uit Staden beleeft nu zijn jongensdroom.

De 32-jarige Martijn Snaet is geen onbekende in Roeselare en omstreken. De Stadenaar baatte in het verleden café De Nieuwe Gilde uit en was ook jarenlang betrokken binnen plaatselijke voetbalclubs. “Naast voetbal ben ik sinds jong af aan gepassioneerd door wielrennen. Zo trokken we er met vrienden vaak op uit om wielerwedstrijden van dichtbij te volgen.” Martijn speelde dan ook al enkele jaren met het idee om sportverzorger te worden. Die intentie zette hij enkele jaren geleden kracht bij door een opleiding te volgen aan de Syntra West. Voor zijn stages kon Martijn onder andere aan de slag bij het wielerteam van Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg die met Binian Girmay vorig jaar onder andere Gent-Wevelgem won. “Ik kreeg er heel wat kansen en toen ze vroegen om mee te gaan naar de koers, was ik er telkens als de kippen bij. Die gedrevenheid loonde, want vanaf 1 januari 2022 kon ik vast als verzorger aan de slag.”

Veel taken

Martijn beleefde vorig jaar zijn Vlaamse wielerdroom en werkte tijdens wielerklassiekers. “Het voorzien van de juiste voeding en drank, de massages, maar ook logistiek werk. Samen met de andere medewerkers binnen het team heb je als verzorger tal van taken en zorg je er mee voor dat de renners zich enkel op de wedstrijd moeten concentreren.” Martijn kwam via een voormalige leerkracht bij Syntra West in contact met Team Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die vorig jaar de beste ploeg van de wereld bleek te zijn. “Als zo’n ploeg vraagt om op gesprek te komen, dan kan je moeilijk nee zeggen. Ik heb veel te danken aan mijn vorige ploeg, maar mocht deze kans niet laten liggen.” Sinds 1 januari is Martijn aan de slag bij Team Jumbo-Visma, de ploeg van onder andere Wout van Aert. “Maar voor mij maakt het niet uit wie er op de massagetafel ligt. Hoewel Team Jumbo-Visma een van de grootste ploegen in de wereld is, merk ik zeker niet dat de renners anders doen. Ondertussen worden ook de medewerkers goed begeleid en heerst er een familiale sfeer binnen het team.”

Vooral in buitenland

In tegenstelling tot vorig jaar kleurt het programma van Martijn vooral buitenlands. Zo was hij er al bij tijdens de Ronde van Algarve. “Enkel komend weekend werk ik in België, daarna staan heel wat buitenlandse koersen op het programma.” De renners van Team Jumbo-Visma kunnen onder andere tijdens Strade Bianche en de Ronde van Italië op Martijn rekenen. In augustus is hij op pad met de vrouwenploeg van het team. “Strade Bianche is een van mijn lievelingswedstrijden. Ik kijk er dan ook erg naar uit. Ondertussen ben ik ook volop bezig Italiaans aan het leren.”

Veel sporten

Voor Martijn doet het er eigenlijk ook niet veel toe of hij hier in België of in het buitenland zijn wielerdroom mag beleven. “Ik ben nog vrijgezel en de indeling van mijn werkschema geeft me de kans om ook heel wat dagen hier te zijn.” Als Martijn thuis is, probeert hij zelf volop te sporten. “Leven in het spoor van het wielerpeloton is best wel onregelmatig. Vorig jaar vergat ik zelf soms te sporten, maar inmiddels is dat erg veranderd. Ik let nu zelf volop op mijn voeding en sport veel.”