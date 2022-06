Marke Koerst pakt uit met een gesloten omloop: “Op die manier hebben we minder seingevers nodig”

Wielerclub Marke pakt op zaterdag 11 juni uit met een regionale wielerwedstrijd met een gesloten omloop voor Elite zonder contract en beloften – vanaf 19 jaar dus – met start en aankomst in de Markekerkstraat in Marke.

“Er zijn bijna 50 inschrijvingen uit binnen- en buitenland”, aldus Daniel Faillie van Wielerclub Marke. De renners komen uit Vlaanderen, Australië en Amerika. Ook Belgisch kampioen Tom Timmermans komt aan de start. Penningmeester Daniel Faillie is de laatste van de vier stichters die nog deel uitmaakt van het bestuur. “We zoeken dringend nieuw bloed, want eigenlijk zijn we met te weinig in ons bestuur. Wie zich geroepen voelt kan een mailtje sturen naar info@wielerclubmarke.be.

De koers in Marke vindt voor het eerst in juni plaats. “Dat is interessanter voor onze sponsors, zodat niet alle activiteiten rond dezelfde periode plaatsvinden.”

50 deelnemers

Binnen het gesloten criterium rijden de renners 33 rondes van 2,1 km. “Hierdoor zijn we wel beperkt in het aantal deelnemers, want er mogen er maar 50 deelnemen, maar in vergelijking met de gewone koersen die we vroeger organiseerden hebben we veel minder seingevers nodig. Het wordt steeds moeilijker om voldoende seingevers te vinden”, aldus voorzitter Bruno Anckaert.

“Vroeger hadden we er 65 nodig, want in Marke zijn er veel straten. We zorgden voor 5 reserves. Vorig jaar moesten we voor onze wedstrijd op open omloop al onze reserveseingevers gebruiken. Was er nog 1 extra te kort, dan mochten we niet starten.” Nu zijn er maar 28 seingevers nodig. “We nemen er 7 in reserve”, luidt het.

“Ze liggen al vast van in februari en we konden verschillende mensen uit Marke betrekken. Stad Kortrijk doet hier ook moeite voor en organiseerde een opleiding. Ook zij zorgden voor een lijst van 30 tot 35 personen. Toen die lijst bekend was lagen onze seingevers al vast, maar dat is positief voor de toekomst. Voor grote koersen zal dat aantal echter nog niet volstaan.”

Daniel vult aan dat er nog een voordeel is bij een gesloten omloop: “De spektakelwaarde voor de toeschouwers is groot. Om de 2,5 minuten heb je een doortocht en hoe dieper je in de koers zit, hoe meer verspreid dat de deelnemers zijn.”

Op zaterdag 11 juni start de wedstrijd om 17 uur. De straten van het parcours worden om 16.30 uur hermetisch afgesloten. Start en aankomst bevinden zich in de Markekerkstraat. “Na de koers speelt dj Marino aan ons lokaal ‘Het Schuttershof’ in de Markekerkstraat, de enige straat die tot 23 uur afgesloten is.”