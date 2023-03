Mariastraat in Brugge net op tijd terug open voor Ronde van Vlaanderen

De Mariastraat in Brugge, die momenteel nog onderbroken is wegens heraanleg, zal net op tijd voor de passage van de renners bij de start van de Ronde van Vlaanderen open zijn.

De Mariastraat werd onderbroken om een verbinding tussen het pompstation en de riolering in de Mariastraat te realiseren. De straat werd opnieuw aangelegd in mozaïekkeien, opgevuld en moet tot vrijdag 31 maart uitharden.

Overstort

“Hiermee saneren we een overstort, waarmee we een betere waterkwaliteit van de Brugse Reien garanderen”, zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Daarna zal de Mariastraat opnieuw toegankelijk zijn. Net op tijd voor de passage van de renners tijdens de Ronde Van Vlaanderen.’

Tussen de riolering van de Mariastraat en het pompstation werd een verbinding gerealiseerd en kwam een nieuwe inspectieput op de bestaande vuilwaterriool. Daarna werd de fundering van de rijweg en de rijweg in kasseien opnieuw aangelegd. Op 17 maart werd de bestrating opgevuld. Dit moet nog uitharden tot 31 maart, waarna de rijweg opnieuw opengesteld kan worden voor het verkeer.

Ideale timing

“Na verschillende onderhandelingen konden we de Ronde opnieuw in Brugge laten starten. De start vindt plaats op de Markt op zondag 2 april. We stemmen het openstellen van de Mariastraat dus perfect af op de Ronde Van Vlaanderen, waardoor er geen hinder zal zijn”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

De bestaande riolering in het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid werd opgebroken om de persleidingen aan het pompstation te koppelen. Sinds 13 maart zijn archeologische opgravingen bezig in de ontstane sleuf. Er werden al een grafkelder en drie skeletten aangetroffen. Ook tussen het pompstation en de locatie van de sturingskast in het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid worden opgravingen uitgevoerd. De opgravingen zullen tot 31 maart duren. Ook de bouwkundige werkzaamheden aan het pompstation zullen tot eind maart duren.

Pompen

“Aansluitend worden de riolering en de persleidingen in het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid aangelegd. Daarna, in de week van 28 april, wordt het herstel van de rijweg uitgevoerd”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Hierna volgen de elektromechanische werkzaamheden zoals het plaatsen van de pompen, aansluitingen, sturingskast en de effectieve indienststelling. De effectieve timing voor deze werkzaamheden is afhankelijk van de leveringsdatum van de materialen.