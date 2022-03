Maak kennis met de geestelijke vader van de mooiste koersaffiches ter wereld: “Een goeie affiche moet wat stof doen opwaaien”

Vandaag trekt voor de 65ste keer de E3 Saxo Bank Classic door onze West-Vlaamse straten. Naast een straffe koers bouwde het Harelbeekse monument ook een stevige reputatie op als het over de affiches gaat. Van een poedelnaakte Gaëlle Garcia Diaz over het rijpere bloemenmeisje Germaine tot een Michel Wuyts met een fietslooprekje: ze zijn stuk voor stuk aan het brein van Jacques Coussens ontsproten. “Ik beschouw elke banner als mijn kindje”, zegt hij.

Het is de laatste jaren een traditie geworden: naast een sterke startlijst kan de E3 Saxo Bank Classic – in de volksmond nog altijd gewoon E3 genoemd – elk jaar uitpakken met een banner die op zijn minst de ogen even doet draaien.

De kiem voor het sterk staaltje marketing werd in 2009 gelegd en is te danken aan Oostrozebekenaar Jacques Coussens (65). Hij maakt sinds 2003 deel uit van het twaalfkoppige bestuur en is als voorzitter van de public relations-commissie hét speerpunt om de koers in de markt te zetten.

Vitaal onderdeel

“Het idee groeide al een tijdje binnen de club en tijdens één van onze voorbereidende vergaderingen smeet ik het op tafel”, vertelt Jacques. “Waarom geen grote banners ontwerpen en die langs de E17 en E403, de twee autosnelwegen die Harelbeke omklemmen, ophangen? Toen zetelde ook Joke Eekchout – de zus van voormalig Belgisch kampioen Nico – in het bestuur.”

“Ik trok mijn stoute schoenen aan en vroeg haar om naakt op een koersvélo te poseren. Aanvankelijk weigerde ze, maar enkele dagen later belde ze me op. Als het artistiek opgevat werd, kon het, zei ze me. De rest is geschiedenis.”

Sindsdien is het elk jaar opnieuw uitkijken naar wat Jacques bedacht heeft. “Om je een idee te geven: dertien jaar geleden lieten we 40 banners maken, nu zijn dat er al 380. Het is een vitaal onderdeel van ons marketingverhaal geworden.”

Boenk erop

Het rijpingsproces start aan Jacques’ spreekwoordelijke keukentafel. “Na al die jaren heb ik in mijn hoofd ergens een kamertje waar ik alle mogelijke ideeën – hoe gek die ook mogen zijn – opsla. En geloof me: er zitten er nog véél in. De fond blijft wel dezelfde: op een ludieke manier onze datum bekendmaken, geruggensteund door een slogan die er boenk op is. Beeld en woord zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Zijn idee legt Jacques eerst aan zijn echtgenote voor. “Zij is mijn belangrijkste klankbord. Als mijn vrouw het goed vindt, weet ik dat ik op het juiste spoor zit. Een week voor de officiële lancering toon ik dan het resultaat aan mijn collega-bestuursleden.”

“Elke keer opnieuw is dat met gezonde zenuwen. Dan leg ik een soort examen af, hé. Gelukkig hebben ze me nog nooit gebuisd. Maar goed ook, want de banner beschouw ik als mijn kindje.”

Bekijk hieronder de mooiste creaties van Jacques Coussens

2012: ‘bloemenmadame’ Germaine

© E3 Saxo Bank Classic

Toen het iets rijpere bloemenmeisje Germaine tien jaar geleden de affiche sierde, was een nieuwe mascotte geboren. “We wilden een atypische hostess neerzetten, met dank aan de Kortrijkse toneelspeelster Paulette Van Neste. Zij gaf gestalte aan een typisch Zuid-West-Vlaamse matrone. Hard werken, maar ook veel leute maken.”

“Germaine ging uiteindelijk een eigen leven leiden. Tot op vandaag wordt Paulette als haar alter ego aangesproken. Ze is trouwens de enige die onze affiche twee keer sierde. Vorig jaar, in volle coronaperiode, riep Germaine de fans op om de koers vanuit hun kot te volgen. Met succes, trouwens.”

Of Germaine in de toekomst nog eens vanonder het stof gehaald wordt, laat Jacques in het midden. “Al is ze wel onze kip met de gouden eieren…”

2015: de kontknijper

© E3 Saxo Bank Classic

Wie ‘knijpt’ ze in Harelbeke? De meest controversiële affiche ooit in de geschiedenis van de Harelbeekse trots was een verwijzing naar Peter Sagan die na de Ronde van Vlaanderen in 2013 in de kont van bloemenmeisje Maya Leye kneep.

“Het leek ons een fantastisch idee. De poep van dienst was die van toenmalig Miss België Annelies Törös. Van wie het handje was, moet je maar raden…”, glimlacht Jacques. “Een week nadat we de banner gelanceerd hadden, kwamen we in het oog van de storm terecht. Er hing ons zelfs een dwangsom van 100.000 euro boven het hoofd! We werden afgeschilderd als een seksistische bende.”

“Bepaalde affiches uit onze eerste jaren zouden we nu nooit meer durven brengen. Op onze laatste zes banners is er altijd wel uit een of andere hoek commentaar gekomen. Een goeie affiche moet nog altijd wat stof doen opwaaien.”

2019: de gebodypainte kikker

© E3 Saxo Bank Classic

Drie jaar geleden moest de E3-organisatie de banner opnieuw veranderen wegens te erotisch. Twee bloemenmeisjes, Sharon Levecq en Elise Plaisier, vormden toen samen een kikkerprins. “Daarvoor werden ze liefst acht uur gebodypaint, maar op de affiche zag je wazig de silhouetten van de dames. De kracht van de illusie, hé”, aldus Jacques.

“Alleen: de UCI was not amused. Kort nadat we de banner verspreid hadden, moesten we ze alweer intrekken. We hebben dan maar voor een nieuwe versie gekozen: met een mollige kikker op die op zijn rug ligt te schuddebuiken van het lachen. Onze manier om met die hele hetze om te gaan.”

Winnaar Zdenek Stybar kreeg dat jaar op het podium trouwens een kroontje opgezet. “Hij werd door onze meisjes letterlijk tot kikkerprins gekust. Fantastisch, toch?”

2020: (wieler)kampioen zijn blijft plezant

© E3 Saxo Bank Classic

“Op deze ben ik bijzonder trots”, glundert Jacques. “Jammer genoeg werd de editie van 2020 door de toen net gestarte pandemie geannuleerd, maar de banner blijft een pareltje. We kregen zes wielercoryfeeën – die allemaal de E3 hebben gewonnen – zo gek om in de huid van de personages van FC De Kampioenen te kruipen.”

“Ik had nooit gedacht dat het zou lukken, maar één voor één hebben ze met een brede glimlach hun steentje bijgedragen. Ik heb onze zaak toen trouwens bij de VRT moeten bepleiten. Zij stelden dat we een platte kopie hadden gemaakt, terwijl het net een parodie was.”

“Eenmaal ik ons verhaal had kunnen doen, waren ze helemaal voor het idee gewonnen. Het blijft een uniek exemplaar.”

2022: de ‘bejaarde’ Michel Wuyts

© E3 Saxo Bank Classic

De meest recente vondst van Jacques is Michel Wuyts die zich met behulp van een koerslooprekje voortbeweegt.

“Ik ken Michel al lang. In september vorig jaar legde ik hem mijn idee voor: Wuyts die verplicht met pensioen moet van de VRT en net even oud is als onze wedstrijd, daar moesten we wel iets mee doen. Tot mijn grote verbazing zag hij het meteen zitten.”

“Deze banner is een eerbetoon aan dé Vlaamse wielerstem. Voor Michel Wuyts is de cirkel op deze manier ook rond, want zijn allereerste wielerwedstrijd ooit volgde hij vanop de motor bij ons. Of we straks ook iets met Michel op het podium zullen doen? Wie weet…”